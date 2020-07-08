Пожежа на Луганщині знищила цілі гектари: фоторепортаж з місця НП

Тимур Григоренко Розслідування 13:38, 8.07.2020 Оновлено: 13:38, 8.07.2020

У середу, 8 липня, триває ліквідація масштабних лісових пожеж в Луганській області. Область загоряння зайняла 85 гектар.

Як повідомив в Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, станом на 8 липня триває ліквідація вогню в населених пунктах: Капітанове, Осколонівка і Смолянинове.

"Залучені всі підрозділи МВС. Головне – зберегти життя людей. Пожежникам допомагають понад 500 поліцейських. Їх завдання: евакуація, медична допомога, ліквідація наслідків пожежі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Луганщині в результаті пожеж загинули шестеро людей, а місцезнаходження одного – не встановлено.

Офіційні відомства і користувачі мережі публікували фото руйнувань, завданих вогнем.

Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня
ДСНС
Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня
ДСНС
Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня
ДСНС
Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня
Twitter \ Арсен Аваков
Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня
Twitter \ Арсен Аваков
Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня
Instagram \ severodonetsk
Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня
Instagram \ severodonetsk
Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня
Instagram \ severodonetsk
Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня
Instagram \ severodonetsk
Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня
Instagram \ severodonetsk
Пожежа на Луганщині, 7 липня
Facebook \ Ольга Підлісна
Пожежа на Луганщині, 7 липня
Facebook \ Ольга Підлісна
Пожежа на Луганщині, 7 липня
Facebook \ Ольга Підлісна
Пожежа на Луганщині, 7 липня
Facebook \ Ольга Підлісна
Пожежа на Луганщині, 7 липня
Facebook \ Ольга Підлісна
Пожежні в Луганській області, 8 липня
ДСНС
Пожежні в Луганській області, 8 липня
ДСНС
Пожежний в Луганській області, 8 липня
ДСНС
Пожежний в Луганській області, 8 липня
ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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