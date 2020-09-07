Пожежа на Луганщині: рятувальники розповіли, що відбувається на місці НП

На Луганщині, де з початку вересня виникли пожежі в екосистемах, досі продовжують тліти окремі осередки сухої трави, чагарників і лісової підстилки. Водночас відкритого вогню не спостерігається.

Пожежники спільно з військовослужбовцями здійснюють заходи із гасіння займань. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"4 вересня пожежі трьох осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве, с. Лопаскине та смт Трьохізбенка), які виникли 2 вересня, локалізовано. Станом на 07:00 год 7 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави, чагарників і лісової підстилки", – інформують у відомстві.

Крім того, зазначають пожежники, увечері 6 вересня їм вдалося локалізувати загоряння сухої трави, хмизу та лісових насаджень між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станично-Луганського району, яке виникло 4 вересня.

На Луганщині досі є кілька осередків тління. ДСНС України

У ДСНС підкреслюють, що загрози населеним пунктам нині немає. Інженерною технікою рятувальники створили 12 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве. Всього на території області до гасіння пожеж залучено 111 осіб та 27 одиниць техніки, із них від ДСНС 105 осіб особового складу та 23 одиниці техніки.

Координацію робіт із гасіння пожеж оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області здійснює у взаємодії з командуванням операції Об’єднаних сил.

Зауважимо, що пожежу на Харківщині, яка виникла 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району, повністю загасили 6 вересня. На чергуванні там залишилися 143 людини та 21 одиниця техніки.

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