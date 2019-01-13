Пожежа на хімзаводі в Калуші: названо причину

Причиною пожежі на поліолефіновому заводі "Карпатнафтохім" у Калуші Івано-Франківської області стало порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт на виробництві.

Про це за попередніми даними повідомляє у Faceboоk прес-служба ГУ Нацполіціі в Івано-Франківській області. Незважаючи на те, що вогонь було локалізовано, все ще спостерігається процес тління.

"Пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві. У результаті пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків у стані виробничих об'єктів цього підприємства", – сказано в повідомленні.

facebook.com/svitlana.babushkina

Фото: Володимир Нікітін

Відзначається, що за фактом НП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 КК (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).

За словами правоохоронців, слідчі дії по встановленню причин і збитків тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 січня в Калуші Івано-Франківської області сталася масштабна пожежа на заводі "Карпатнафтохім".

Раніше OBOZREVATEL проводив розслідування щодо "Карпатнафтохім" у жовтні 2017 року. Як з'ясувалося, деякий час завод не запускали, але при цьому щосили відмивали гроші.

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