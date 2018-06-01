Позбулися людей і техніки: "Л/ДНР" нарвалися на потужну відповідь ЗСУ на Донбасі

Терористи на Донбасі у четвер, 31 травня, зазнали серйозних втрат.

За даними розвідки, двоє окупантів загинули і двоє поранені. Знищено п'ять одиниць техніки, з них два вантажних автомобіля з боєприпасами, один автомобіль невстановленого типу, одну одиницю ЗУ-23-2 та один міномет, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

За добу російсько-окупаційні війська сім разів застосовували заборонену зброю - міномети калібрів 120 і 82мм і артилерію калібру 122мм. Усього за минулу добу зафіксовано 26 порушень припинення вогню противником.

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На луганському напрямку активно бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. На донецькому напрямку - в районах населених пунктів Новоселівка друга і Кам'янка, на маріупольському напрямі - в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль і Водяне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 31 травня, терористи на Донбасі обстрілювали населений пункт Чермалик Донецької області, в результаті чого один український військовий був поранений.