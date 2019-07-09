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"Позбавити ліцензії!" Луценко сказав, що чекає на NewsOne через телеміст із Росією

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Генеральна прокуратура відкрила щодо телеканалу NewsOne, який планував телеміст із Росією, кримінальні провадження за підготовку до державної зради і фінансування тероризму.

Про це в рамках брифінгу у вівторок, 9 липня, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Після анонсів так званого "прямого моста" між підсанкційним російським державним телеканалом і NewsOne відкрито окремий епізод у великій справі про держзраду. Йдеться про підготовку до держзради і скасування телемосту нічого не змінює", – поділився він.

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Юрій Луценко і NewsOne

Юрій Луценко і NewsOne

Луценко розповів, що справа була зареєстрована в Генеральній прокуратурі 8 липня і слідство вестиме СБУ.

"Крім цього, також існує ймовірність фінансування тероризму, тому що, за даними СБУ та ГПУ, посадові особи офшорних компаній NewsOne і одного з російських банків, які обслуговують державне оборонне замовленняодні і ті ж люди. Це дві особи", – розкрив подробиці генпрокурор.

На думку Луценка, у РНБО є всі підстави позбавити телеканал ліцензії.

"Також є завдання для всіх правоохоронних органів, які повинні захистити державні інтереси. Єдиним діалогом з країною-агресором до деокупації України є збройний діалог. Жодних інших способів взаємодії держава допускати не повинна", – підсумував він.

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Тема
Телеміст із Росією
Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Теги
ГПУ СБУ
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