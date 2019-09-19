Позашляховик влетів у автобус: на Черкащині у ДТП постраждало 10 осіб. Моторошні фото

У середу, 18 вересня, на трасі між населеними пунктами Мошни та Будище (Черкаська область) трапилася масштабна ДТП. Позашляховик ВMW вилетів на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з автобусом із пасажирами.

Маршрутка спалахнула. Про це написала прессекретарка КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" Ірина Назарок на сторінці закладу у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Виклик про ДТП надійшов до диспетчера о 17:57. На місце одразу виїхали лікарі.

На Черкащині у ДТП постраждало 10 осіб Вікка/Facebook/Konstantin Protsenko

У результаті аварії десятеро осіб отримали ушкодження різного ступеня важкості. Медики надали їм першу допомогу.

Пізніше постраждалих із численними травмами живота, грудної клітки, закритими черепно-мозковими травмами та переломами доправили до лікарні. Серед них була і одна дитина, яка отримала перелом ноги.

На Черкащині позашляховик влетів у автобус Вікка/Facebook/Konstantin Protsenko

В ДТП постраждало 10 осіб Вікка/Facebook/Konstantin Protsenko

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 вересня на проспекті Глушкова у Голосіївському районі трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і тролейбуса. В результаті удару легковик загорівся.

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