"Пояснити нічого не можуть": адвокат зробив заяву про стан Сенцова

Український політв'язень Олег Сенцов, який оголосив безстрокове голодування в російській в'язниці, знаходиться в стабільному стані і отримує підтримуючу терапію.

У чому вона полягає - невідомо, тому що співробітники Федеральної служби виконання покарання не можуть це пояснити, написав адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе на своїй сторінці в Facebook.

"Він дійсно отримує підтримувальну терапію. Що значить ця терапія - я зможу дізнатися 4 червня, коли поїду до Олега. Співробітники ФСВП по терапії пояснити нічого не можуть, оскільки вони не медики. Терапією займається медична частина колонії", - написав Дінзе.

Як писав OBOZREVATEL, режисер з Криму Олег Сенцов, засуджений за свою проукраїнську позицію, оголосив голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських в'язнів Кремля.