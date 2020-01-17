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17 січня • оновлено в 10:05
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Пов'язане із вбивством друга Кернеса? З'явилися деталі розстрілу бізнесмена у Харкові

5.7т
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У Харкові ввечері, 16 січня був застрелений 48-річний директор похоронного бюро Віталій Шульга, який може бути пов'язаний із мером Геннадієм Кернесом.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ в Харківській області, вбивство трапилося на вулиці Танкопія 7/1, біля під'їзду житлового будинку. Кілер кілька разів вистрілив у живіт бізнесмену і зник (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Видання KHARKIV Today пише, що вбивця застрелив Шульгу, коли той виходив із під'їзду і прямував до авто з водієм. В результаті стрілянини останній не постраждав. У бізнесмена залишилися дружина і двоє дітей.

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"Він завжди був відкритою і доброзичливою людиною. Завжди виручав і нікого не кидав у біді. В голові не вкладається, кому треба було його вбивати. Він був неконфліктний і ніколи не зв'язувався з криміналом", – поділилася подруга сім'ї загиблого.

Вбитий Шульга

Вбитий Шульга

Після вбивства поліція оголосили план "Сирена" та оприлюднила прикмети стрільця: на вигляд близько 30 років, зріст 175-177 см, спортивної статури. Був вдягнений у темну коротку куртку з високим коміром, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору.

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

Зазначимо, що Віталій Шульга був директором похоронного бюро 3-го міського кладовища, де похований близький друг мера Харкова Геннадія Кернеса бізнесмен Юрій Дімент, якого вбили 26 лютого 2016 року.

Тоді в поліції розповіли, що 52-річний бізнесмен був жорстоко вбитий пострілом у голову. При цьому ЗМІ повідомляли, що Дімента розстріляли з автоматичної зброї. На тілі убитого виявили 12 кульових поранень, ще дві кулі влучили в голову.

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

Вбивство у Харкові

У Харкові вбили Віталія Шульгу

У Харкові вбили Віталія Шульгу

057.ua

За фактом вбивства Шушьги поліція внесла інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі.

У Харкові вбили Віталія Шульгу

У Харкові вбили Віталія Шульгу

057.ua

У Харкові вбили Віталія Шульгу

У Харкові вбили Віталія Шульгу

057.ua

У Харкові вбили Віталія Шульгу

У Харкові вбили Віталія Шульгу

057.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові застрелили місцевого підприємця Дмитра Шкандибу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Віталія Шульги в Харкові
Особи
Віталій Шульга Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
Теги
поліція вбивство
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Конкурент Потрошенки.
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