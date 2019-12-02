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2 грудня • оновлено в 11:13
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Пов'язаний із "Л/ДНР": стала відома скандальна інформація про депутата Соболєва

15.3т
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Автомобіль Range Rover, у якому був убитий трирічний син депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, належить фірмі, яка фігурує в кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо". Йдеться про компанію "ДонУкрПроєктНІІ". Саме у цієї фірми Соболєв орендував Range Rover 2013 року випуску, про що йдеться в його декларації.

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Компанія "ДонУкрПроєктНІІ" була зареєстрована в Донецьку, а засновником її став В'ячеслав Соболєв. Саме "ДонУкрПроєктНІІ" фігурує в кримінальному провадженні за підозрою у фінансуванні тероризму на непідконтрольних "Л/ДНР". Згадана фірма використовувалася для легалізації коштів, отриманих від ведення незаконного бізнесу на захопленій території.

Установи, пов'язані із Соболєвим, здійснили між собою фінансові операції на суму майже 678 000 000 гривень. Зокрема й компанії, які володіли мережею супермаркетів "Обжора", які продовжили працювати в окупації після 2014 року.

Стала відома скандальна інформація про депутата Соболєва

Стала відома скандальна інформація про депутата Соболєва

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті з ще одним впливовим "донецьким". Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Замах на Соболєва
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна
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Никитюк Вита
Никитюк Вита
Автор,вы вообще в своем уме?Убили ребенка,а вы сейчас вместо соболезнований начинаете лить грязь на убитого горем отца.Складываетсявпечатление,что вы на стороне убийц.А может вы сами причастны к этому?
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Не хоче українська земля носити промосковську сволоту.
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2
Никитюк Вита
Никитюк Вита
Станкевичус Лілія, как земля носит такую сволочь,как ты?
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2
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семенов Александр
семенов Александр
Станкевичус Лілія, Это ты про 3-летнего ребенка?
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