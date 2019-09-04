Підрізали поліцейського: під Львовом зловили злочинців, які втекли з колонії

Двоє злочинців, які напередодні втекли з Миколаївської колонії №50 (Львівська область), були затримані в Жидачівському районі.

Як повідомили в прес-службі поліції, це сталося близько 19:30 в одному з сіл під Львовом. При затриманні співробітник місцевого відділення отримав проникаюче ножове поранення в груди і перебуває у важкому стані.

"Поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий біля села Межиріччя двох чоловіків, які підпадали під орієнтування на засуджених.

Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, представився та запропонував пройти з ним у відділення поліції для встановлення осіб. Чоловіки відмовились і Олег Франків прийняв рішення про їх затримання. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту поліції удару ножем у ліву сторону грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення", - сказано в повідомленні.

В результаті злочинці (20-річний киянин і 26-річний житель Житомирської області) були затримані поліцейськими, яких встиг викликати Франків.

Віталій Буртовенко ФБ Ігоря Зінкевича

Павло Дмитрук ФБ Ігоря Зінкевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині з в'язниці втік неодноразово судимий злочинець.

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