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"Шантажу не буде!" Геращенко жорстко поставила на місце Росію через Мінськ

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Росія зриває роботу підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, глава в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко, коментуючи засідання 13 березня.

"Чим ближче до виборів в Україні — тим нестриманіша і вульгарніша позиція РФ і контрольованих нею маріонеток. РФ знову свідомо зриває роботу гуманітарної групи заявами, що Росія нібито не є учасником і стороною конфлікту на Донбасі, що "нас там нет" і намагається нав'язати умову прямого діалогу Києва та окупованих Донецька і Луганська", — зазначила вона.

"Шантажу України не буде! Позиція України і українських переговорників чітка і повністю відповідає Мінським угодам", — наголосила Геращенко.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Facebook Ірина Геращенко

Вона розповіла, що представники України на засіданні вкотре наполягали на розблокуванні процесу обміну і звільнення заручників.

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"Ключове: ми наполягаємо на розблокуванні звільнення. І готові протягом декількох наступних днів передати РФ 25 росіян в обмін на наших і помилувати 72 сепаратисти в обмін на 19 цивільних і військових, незаконно утримуваних на окупованому Донбасі", — підсумувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни звернулися до президента Володимира Путіна, уряду і МЗС країни із закликом організувати процес обміну полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Подлая Россия срывает мирные переговоры тем что отказывается себя признать стороной конфликта ! Гыгыгы.. ну и хохлы, ну и народ.... Не даром там черта осёдлости проходила. Еврейская кровь в них просто бурлит.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не перестаю удивляться хохлам! Их политики совершенно не стесняются выглядеть невеждами! " что Россия якобы не является участником и стороной конфликта на Донбассе," --------------------------------------- Иришке не мешало бы ознакомится с текстом "Минских соглашений". Объясню для скачущей биомассы, там НЕТ ни единого слова про Россию. И пока вы это не осознаете, каждый день будут прилетать в Киев самолёты с тушками потерьнетов!!!
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