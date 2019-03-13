"Шантажу не буде!" Геращенко жорстко поставила на місце Росію через Мінськ

Росія зриває роботу підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявила на своїй сторінці у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, глава в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко, коментуючи засідання 13 березня.

"Чим ближче до виборів в Україні — тим нестриманіша і вульгарніша позиція РФ і контрольованих нею маріонеток. РФ знову свідомо зриває роботу гуманітарної групи заявами, що Росія нібито не є учасником і стороною конфлікту на Донбасі, що "нас там нет" і намагається нав'язати умову прямого діалогу Києва та окупованих Донецька і Луганська", — зазначила вона.

"Шантажу України не буде! Позиція України і українських переговорників чітка і повністю відповідає Мінським угодам", — наголосила Геращенко.

Ірина Геращенко Facebook Ірина Геращенко

Вона розповіла, що представники України на засіданні вкотре наполягали на розблокуванні процесу обміну і звільнення заручників.

"Ключове: ми наполягаємо на розблокуванні звільнення. І готові протягом декількох наступних днів передати РФ 25 росіян в обмін на наших і помилувати 72 сепаратисти в обмін на 19 цивільних і військових, незаконно утримуваних на окупованому Донбасі", — підсумувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни звернулися до президента Володимира Путіна, уряду і МЗС країни із закликом організувати процес обміну полоненими з Україною у форматі "всіх на всіх".

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