Повна бойова готовність: Наєв заявив про загрозу перед другим туром виборів

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про збільшення ризику загроз актів агресії або провокацій проти України напередодні проведення другого туру виборів президента, який призначений на 21 квітня.

Про це він сказав у коментарі журналістам ТСН, зазначивши, що українські військові посилювали запобіжні заходи й перед голосуванням 31 березня.

"Ми посилювали і пильність, і посилили всі види розвідки і перед першим туром виборів. Так само ми вчинимо і перед другим туром. Ми здійснимо приведення у вищий ступінь готовності сил та засобів", – сказав Наєв.

Сергій Наєв Антикор

"ОСи завжди напоготові!.. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – прокоментував у Facebook заяву командувача ОС офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (Штірліц).

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Наєв назвав три головних успіхи ООС на Донбасі за рік.

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