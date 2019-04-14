|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Повна бойова готовність: Наєв заявив про загрозу перед другим туром виборів

3.9тЧитати матеріал російською

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про збільшення ризику загроз актів агресії або провокацій проти України напередодні проведення другого туру виборів президента, який призначений на 21 квітня.

Про це він сказав у коментарі журналістам ТСН, зазначивши, що українські військові посилювали запобіжні заходи й перед голосуванням 31 березня.

"Ми посилювали і пильність, і посилили всі види розвідки і перед першим туром виборів. Так само ми вчинимо і перед другим туром. Ми здійснимо приведення у вищий ступінь готовності сил та засобів", – сказав Наєв.

Новини
Бійці ЗСУ отримали партію нової смертоносної зброї: опубліковані фото

Сергій Наєв

Сергій Наєв

Антикор

"ОСи завжди напоготові!.. Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!" – прокоментував у Facebook заяву командувача ОС офіцер Збройних сил Анатолій Штефан (Штірліц).

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Наєв назвав три головних успіхи ООС на Донбасі за рік.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Сергій НаєвАнатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ООСВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
1
7
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Мы усиливали и бдительность, и усилили все виды разведки" Спутниковую тоже?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Даже не надейтесь! Мы на вас не нападём. У нас по расписанию очередной захват проебалтов.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Тільки, ПАРАША СВИНАРЧУКІВ,врятує неньку!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки