Повітряні кульки підірвали відділення банку: в Запоріжжі зняли зухвале пограбування

У вівторок, 18 лютого, в Запоріжжі підірвали банкомат "Укрсиббанку" за допомогою повітряних кульок.

Вибух був такої сили, що пластиковий фасад будівлі буквально розлетівся на частини. Подія трапилася близько третьої ночі, повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Запоріжжі підірвали банкомат Telegram-канал "Це Запоріжжя"

У Запоріжжі підірвали банкомат Telegram-канал "Це Запоріжжя"

Запис з камери відеоспостереження в банку опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя". Так, чоловік у масці вдерся в відділення, запустив повітря із декількох куль всередину банкомату і приєднав до нього провід. Після чого зловмисник вийшов і прогримів вибух. Потім він з ліхтариком повернувся забрати награбоване. Скільки грошей було в банкоматі поки невідомо.

У Запоріжжі підірвали банкомат Telegram-канал "Це Запоріжжя"

У Запоріжжі підірвали банкомат Telegram-канал "Це Запоріжжя"

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.194 "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують винного.

У Запоріжжі підірвали банкомат Telegram-канал "Це Запоріжжя"

У Запоріжжі підірвали банкомат Сайт Нацполіціі

У Запоріжжі підірвали банкомат Сайт Нацполіціі

У Запоріжжі підірвали банкомат Сайт Нацполіціі

У Запоріжжі підірвали банкомат Сайт Нацполіціі

У Запоріжжі підірвали банкомат Сайт Нацполіціі

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Боснії троє громадян України пограбували 23 банкомату російського "Сбербанку", викравши 2,7 млн конвертовних марок (понад 37 млн грн). Для цього їм знадобилося всього 53 години.

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