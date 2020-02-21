Під Черніговом повісилася 5-річна дитина: нові подробиці трагедії

Загибель 5-річної дитини у Чернігівській області, яку виявили повішеною у дворі житлового будинку, могла бути нещасним випадком.

Таку версію OBOZREVATEL висловили жителі с. Мала Дівиця, де сталася трагедія. За їх словами, хлопчик нібито повісився на одній з двох петель, які батько залишив після того, як патрав козу. Піднятися він міг за допомогою лавки, яка була поруч.

Глава об'єднаної територіальної громади с. Мала Дівиця Олена Журавель розповіла журналістам OBOZREVATEL, що сім'я хлопчика протягом року перебувала на контролі соціальних служб.

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"Не скажу, що сім'я асоціальна або зовсім вже благополучна. Батько їх вживає алкоголь, а мати ні. Були питання по санітарному стану їхнього будинку", – розповіла Журавель.

Вона зазначила, що у батьків залишилися троє синів 2 – 8 років.

Місце трагедії UA: Чернігів

Глава ОТГ стверджує, що обоє батьків любили своїх дітей. "Насильства в сім'ї однозначно не було", – зазначила вона.

Обставини трагедії на даний момент невідомі. У поліції OBOZREVATEL повідомили, що тіло дитини виявила у дворі мати.

"Вона відразу викликала медиків і поліцію. Жінка пояснила поліцейським, що син вийшов у двір, а через деякий час його знайшли повішеним", – відзначили в пресслужбі ГУНП у Чернігівській області.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліція розслідує обставини трагедії zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровоградській області в селі Камбурліївка Онуфріївського району 10-річний хлопчик наклав на себе руки.

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