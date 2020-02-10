"Повинні йти до перемоги": Ярош заговорив про силове повернення Донбасу

Україна повинна прагнути до перемоги над російським агресором на тимчасово окупованому Донбасі, адже без цього її державності загрожує знищення. Ба більше, не можна виключати силового варіанту звільнення захоплених територій.

Про це зявив командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Солдати, офіцери повинні йти до перемоги, а не до невідомо чого, коли ні війни, ні миру. Ми повинні звільнити наші території. Так, це може затягнутися в часі, це може бути різними способами, але при цьому ми повинні досягти цієї перемоги. Тому що в разі її недосягнення ми отримаємо поразку всієї держави і наших майбутніх поколінь. Це буде, як часто буває в історії людства. Країни, які не змогли перемогти, вони потім руйнувалися, занепадали, зникали з обличчя землі. І ми можемо таким же шляхом піти", – попередив він.

Ярош підкреслив, що зараз українські захисники не рухаються до перемоги, оскільки для цього немає політичної волі у керівництва держави. А вона, за його словами, повинна виявлятися саме у звільненні наших територій. На питання Соколової, чи мова про силову деокупацію, лідер УДА відповів, що не виключає такого розвитку подій.

Дмитро Ярош Скриншот відео

"Чому ні? Я більш ніж упевнений, що за належної системної діяльності всіх силових структур – ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки і так далі – ми здатні виконати поставлені завдання. Це раз. Друге, але це треба було поставити на перше місце, – це реалізація гасла: "Все для фронту, все для перемоги". Повинна бути мобілізація всіх матеріальних, моральних, духовних ресурсів у народу, і тоді можна досягти навіть з мінімальною кров'ю (перемоги. – Ред.)", – переконаний Ярош.

Він обурився через те, що зараз значна частина українського суспільства відгороджена від війни та не розуміє її загроз, перебуваючи у мирних містах. Зважаючи на це, командувач УДА навів українцям приклад Фінляндії та Афганістану, які свого часу згуртувалися й змогли дати відсіч агресору.

"Могла Фінляндія протистояти СРСР? Міг Афганістан, втративши мільйон людей там з гаком під час радянської окупації? Але змогли перемогти СРСР і внести лепту в розвал цієї імперії зла. А Україна, з її потенціалом?" – резюмував Ярош риторичним питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярош заявив, що Мінські домовленості – це шлях в нікуди і загроза знищення країни. Крім того, він зазначив, що в Кремлі нібито існує "план ліквідації України до 2024 року", тому нашій країні потрібно діяти рішуче в боротьбі з агресором.

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