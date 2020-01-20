"Мають бути готові": в РНБО заговорили про силовий сценарій України на Донбасі

Збройні сили України мають бути готові до силового повернення тимчасово окупованих територій Донбасу під свій контроль.

Однак це вимагає тривалого часу і відповідних політичних рішень з боку влади, зазначив в інтерв'ю "Донбас. Реалії" генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Деокупація Донбасу

"Моя думка: ЗСУ мають бути готові до силового звільнення територій Донбасу, якщо буде ухвалено таке політичне рішення. Наскільки це буде можливим, залежить вже від роботи політиків на рівні підтримки інших держав. Бо якби не було підтримки Хорватії з боку країн НАТО, то не було б і хорватського сценарію", – сказав він, нагадавши про історичний досвід Хорватії.

"Все залежить від того, наскільки ми підготуємо свої збройні сили. А ми маємо бути готові до цього і займаємося відпрацюванням визволення нашої, наголошую, нашої землі. Ми не захоплюємо чужі землі, ми звільняє свої землі", – зазначив Кривонос.

Також він визнав, що перш ніж такий варіант буде реалізований, Україна має втілити цілий комплекс заходів: продовження політичного руху на збереження і посилення санкцій щодо Російської Федерації, створення надійної системи територіальної оборони, а також посилення ЗСУ та здатності їх вести активні наступальні дії.

"І в тому разі, коли цей комплекс заходів буде виконано, і коли є політичні рішення щодо Росії – поки Росія категорично не хоче їх виконувати – тоді за рахунок посилення санкцій і ослаблення Росії ми повинні розуміти, що у нас є можливість звільнити свої території силовим шляхом. У разі, якщо Росія нічого не робитиме, щоб підтримати підрозділи сепаратистів", – пояснив своє бачення силового сценарію заступник секретаря РНБО.

Він уточнив, що реалізувати такий комплекс кроків Україна не зможе без міжнародної підтримки, а також без самостійної копіткої роботи. "Це не за місяць-два проводиться, але це можливо", – резюмував Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кривонос заявив, що у 2014 році ЗСУ могли розгромити колону терористів "ДНР" на чолі з Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), але не отримали відповідну команду. Він звинуватив у цьому Віктора Муженка, який тоді був начальником Генштабу ЗСУ, і дорікнув йому "зрадою і зливом".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!