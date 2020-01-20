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20 січня • оновлено в 17:18
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"Мають бути готові": в РНБО заговорили про силовий сценарій України на Донбасі

9.4т
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Збройні сили України мають бути готові до силового повернення тимчасово окупованих територій Донбасу під свій контроль.

Однак це вимагає тривалого часу і відповідних політичних рішень з боку влади, зазначив в інтерв'ю "Донбас. Реалії" генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Деокупація Донбасу

Деокупація Донбасу

"Моя думка: ЗСУ мають бути готові до силового звільнення територій Донбасу, якщо буде ухвалено таке політичне рішення. Наскільки це буде можливим, залежить вже від роботи політиків на рівні підтримки інших держав. Бо якби не було підтримки Хорватії з боку країн НАТО, то не було б і хорватського сценарію", – сказав він, нагадавши про історичний досвід Хорватії.

"Все залежить від того, наскільки ми підготуємо свої збройні сили. А ми маємо бути готові до цього і займаємося відпрацюванням визволення нашої, наголошую, нашої землі. Ми не захоплюємо чужі землі, ми звільняє свої землі", – зазначив Кривонос.

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Також він визнав, що перш ніж такий варіант буде реалізований, Україна має втілити цілий комплекс заходів: продовження політичного руху на збереження і посилення санкцій щодо Російської Федерації, створення надійної системи територіальної оборони, а також посилення ЗСУ та здатності їх вести активні наступальні дії.

"І в тому разі, коли цей комплекс заходів буде виконано, і коли є політичні рішення щодо Росії – поки Росія категорично не хоче їх виконувати – тоді за рахунок посилення санкцій і ослаблення Росії ми повинні розуміти, що у нас є можливість звільнити свої території силовим шляхом. У разі, якщо Росія нічого не робитиме, щоб підтримати підрозділи сепаратистів", – пояснив своє бачення силового сценарію заступник секретаря РНБО.

Він уточнив, що реалізувати такий комплекс кроків Україна не зможе без міжнародної підтримки, а також без самостійної копіткої роботи. "Це не за місяць-два проводиться, але це можливо", – резюмував Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кривонос заявив, що у 2014 році ЗСУ могли розгромити колону терористів "ДНР" на чолі з Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), але не отримали відповідну команду. Він звинуватив у цьому Віктора Муженка, який тоді був начальником Генштабу ЗСУ, і дорікнув йому "зрадою і зливом".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Сергій Кривонос
Місце
Україна
Теги
РНБО Збройні сили України
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Livesey David
Livesey David
Видимо Кривонос забыл вкус своих погон, можем напомнить.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Я вот легко могу летать или превратить свинец в золото, или выдернуть себя из болота вместе с лошадью, да много чего, но нету соответствующей команды.
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Добренко Иван
Добренко Иван
"Кривонос заявил, что... могли разгромить колонну" Ну взял бы и разгромил, и пофиг на предателя. Честь офицера выше карьеры. Тем более, победителей не судят. Трепло, ИМХО.
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