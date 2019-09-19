"Колов собі наркотики": у мережі з'явилося відео допиту київського "терориста"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір взяти на поруки Олексія Белька, який намагався замінувати міст Метро в Києві.

Також глава МВС звернеться до суду з клопотанням про мінімальне покарання для затриманого, написав він у Facebook.

Аваков зазначив, що допоможе йому пройти курс реабілітації від наркотиків.

"Хочу, що б з'явився шанс у цієї людини. Шанс почати заново і "жити нормальним життям" як він каже. Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта", – написав міністр.

Він додав, що клопотання буде подано від нього особисто і командира спецпідрозділу КОРД і силовиків, які проводили затримання.

"Затриманий вчора на мосту в Києві "мінер" ексстарший сержант Олексій Белько вчинив дурні дії, перебуваючи під дією наркотиків. Але, послухавши і зрозумівши його історію, хочу сказати – це і наша з вами відповідальність теж. Хочу, щоб з'явився шанс у цього чоловіка! Шанс почати заново і "жити нормальним життям" як він каже", – підкреслив Аваков.

На самому відео Белько розповів свою історію, починаючи з часів служби в зоні АТО на Донбасі.

Захоплення моста Метро РБК-Україна

"Єдина мета моєї акції – щоб закінчилося те, що відбувається в моєму житті зараз. Я служив 6 років бездоганно, але мене звільнили за статтею", – розповідав він на нічному допиті.

За словами затриманого, його звільнили зі служби після конфлікту з офіцерами в 99-му батальйоні, які провокували його на бійки. Також у нього були проблеми з наркотиками, і він двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

У своїх свідченнях Белько стверджував, що за ним велося постійне спостереження. При цьому йому відмовляли в працевлаштуванні і останні два тижні він жив у авто.

На допиті Белько розповів, що в день інциденту на мосту Метро, його машина зупинилася сама.

"Я виїхав на міст, щоб нікому не нашкодити. Я просив водіїв чемно не їхати за мною, а потім попросив грубо, вистрілив у бруси", – повідомив він.

Ще він зізнався, що останній тиждень колов собі наркотики, а в авто у нього була зброя і патрони.

"Вживав наркотики, щоб мізки були ясними... Виїхав на міст, щоб нікому не нашкодити", – виправдовував він свої дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Олексія Белька, який 18 вересня захопив і погрожував підірвати міст Метро в Києві, зняли звинувачення в підготовці теракту.

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