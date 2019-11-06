"Повідрубую руки, повириваю язики!" На Черкащині ексміліціонер побив сім'ю. Фото і відео

У місті Кам’янка Черкаської області колишній міліціонер та двоє впливових бізнесменів під носом у правоохоронців побили цілу родину.

Тепер потерпілі переймаються, аби слідчі не зам'яли їхню справу, йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця).

Як дізналися журналісти, черкасівець Валерій Шелест побачив біля своєї машини жінку, яка заглядала в салон і била ногою бокові дверцята. Коли підійшов поговорити з нею, раптово з темряви вискочив незнайомець і почав бійку.

Родину побив колишній міліціонер колаж

На захист Валерія вибігли рідні. Його дружина, Тетяна Шелест, від ударів незнайомого чоловіка опинилася в лікарні з травмою ока.

Бійка відбувалася біля відділення поліції. Туди побігла за допомогою донька потерпілих Юлія. Нападник теж встиг викликати собі підкріплення.

Тетяна Шелест у лікарні Скрин з відео

Зі слів жертв, із кривдниками поліцейські поводилися дружньо і просили припинити бійку. Після інциденту всі його учасники вирушили у райвідділ. Але нападник і там продовжував погрожувати.

"Повідрубую руки, повириваю язики, ви попали на гроші!" – переповіла його слова Тетяна Шелест.

В одному з кривдників потерпілі впізнали колишнього правоохоронця Володимира Кузьменка. А двоє із його групи підтримки – впливові бізнесмени.

Колишній міліціонер Володимир Кузьменко Скрін з відео

Родина боїться, що справа не дійде до суду, й остерігається виходити на вулицю. А в обласній поліції переконують: все йде за графіком. Відкрили два кримінальні провадження, оскільки обидві сторони написали заяви.

"Провадження розслідуються в нормальному штатному режимі. Слідчий контактує з потерпілими. Зараз встановлюються тілесні ушкодження, які були отримані", – каже речник ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах чоловік загинув від наїзду маршрутки. Водій пояснив, що не бачив, як збив пішохода.

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