Головна Новини
6 листопада • оновлено в 18:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Повідрубую руки, повириваю язики!" На Черкащині ексміліціонер побив сім'ю. Фото і відео

1.5т Читати матеріал російською

У місті Кам’янка Черкаської області колишній міліціонер та двоє впливових бізнесменів під носом у правоохоронців побили цілу родину.

Тепер потерпілі переймаються, аби слідчі не зам'яли їхню справу, йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця).

Як дізналися журналісти, черкасівець Валерій Шелест побачив біля своєї машини жінку, яка заглядала в салон і била ногою бокові дверцята. Коли підійшов поговорити з нею, раптово з темряви вискочив незнайомець і почав бійку.

Родину побив колишній міліціонер

Родину побив колишній міліціонер

колаж

На захист Валерія вибігли рідні. Його дружина, Тетяна Шелест, від ударів незнайомого чоловіка опинилася в лікарні з травмою ока.

Новини
Накинулися натовпом: на відомому ринку Києва п'яна сім'я жорстоко побила пенсіонерку. Шокуюче відео 18+

Бійка відбувалася біля відділення поліції. Туди побігла за допомогою донька потерпілих Юлія. Нападник теж встиг викликати собі підкріплення.

Тетяна Шелест у лікарні

Тетяна Шелест у лікарні

Скрин з відео

Зі слів жертв, із кривдниками поліцейські поводилися дружньо і просили припинити бійку. Після інциденту всі його учасники вирушили у райвідділ. Але нападник і там продовжував погрожувати.

"Повідрубую руки, повириваю язики, ви попали на гроші!" – переповіла його слова Тетяна Шелест.

В одному з кривдників потерпілі впізнали колишнього правоохоронця Володимира Кузьменка. А двоє із його групи підтримки – впливові бізнесмени.

Колишній міліціонер Володимир Кузьменко

Колишній міліціонер Володимир Кузьменко

Скрін з відео

Родина боїться, що справа не дійде до суду, й остерігається виходити на вулицю. А в обласній поліції переконують: все йде за графіком. Відкрили два кримінальні провадження, оскільки обидві сторони написали заяви.

"Провадження розслідуються в нормальному штатному режимі. Слідчий контактує з потерпілими. Зараз встановлюються тілесні ушкодження, які були отримані", – каже речник ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах чоловік загинув від наїзду маршрутки. Водій пояснив, що не бачив, як збив пішохода.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Черкаси
Тег
бійка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки