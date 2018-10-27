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Повертають паспорта: біженців з Донбасу виганяють з Росії

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Біженці з Донбасу, масово скаржаться на проблеми з продовженням статусу і тимчасового притулку на території Росії.

За їх словами, в 2018 році замість переоформлення документів в органах МВС РФ їм стали масово видавати на руки українські паспорти, пише "Коммерсант".

Біженка з Луганська Олена Прокопенко стверджує, що після публікацій в ЗМІ їй продовжили реєстрацію в муніципальній готелі Старого Оскола до 18 серпня 2019 року. Але попередили, що за цей час вона повинна оформити дозвіл на тимчасове перебування (РВП) і регулярно звітувати в міграційній службі про зроблені кроки, так як "в наступний раз притулок не продовжать".

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"На оформлення РВП потрібні великі гроші, більше 30 тис. руб., роя зарплата на фабриці в 12-17 тис. руб. Не дозволяє мені відкласти таку суму", - розповіла вона.

При цьому вона вважає, що їй пощастило більше, ніж іншим її знайомим, що втік до Росії з Донбасу. Проживають в Білгородській області біженці розповіли, що з 2018 року громадянам України, які звернулися з проханням продовжити цей статусу тимчасового притулку, почали повертати українські паспорти.

Сім'я Світлани Блохіної втекла в Старий Оскол з українського Докучаєвська 1 вересня 2014 року, вони з чоловіком живуть на зйомній квартирі. Кілька років працювали на фабриці "Слов'янка", але в цьому році їх звільнили через відмову в продовженні статусу і відсутності реєстрації.

"Термін притулку закінчився у вересні, ми подали документи в липні, - розповідає Блохіна. - Нам подзвонили з управління МВС: "Приїжджайте в Білгород, рішення прийнято". Ми були впевнені в позитивному результаті, але в управлінні МВС нам повернули українські паспорти і видали повідомлення про відмову продовжити тимчасовий притулок".

Голова комітету "Громадське сприяння", керівник мережі "Міграція і право" Світлана Ганнушкіна розповіла, що до неї постійно надходять звернення від українських громадян про продовження притулку.

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"Були випадки, коли людей, які брали участь в" таборі ", а потім були взяті в полон, обміняні і опинилися в Росії, рішенням суду виселяли на Україну. Про їх участі у військових діях проти регулярної української армії було відомо, цим людям в Україні загрожувала лава підсудних. Тільки завдяки втручанню уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової нам вдалося зупинити процес видворення відносно тих людей. І все одно ці рішення продовжують прийматися, до нас продовжують звертатися все нові українці ", - заявила вона.

Чиновниця сумнівається, що прийнятий раніше Держдумою РФ законопроект про спрощений порядок надання російського громадянства буде на практиці працювати щодо громадян України. За її словами, поки практика йому суперечить.

У МВС Росії виданню розповіли, що з 1 січня по 1 липня 2018 року зі клопотаннями про визнання біженцем на території Російської Федерації звернулися 35 громадян України, з заявами про надання тимчасового притулку - 2806 громадян України. В результаті біженцями визнали 16 громадян України, тимчасовий притулок надали 2765. У визнання біженцями відмовили десяти.

Станом на 1 липня 2018 року на обліку осіб, визнаних біженцями, знаходяться 168 громадян України. 101 818 громадян України отримали тимчасовий притулок. З 2014 року по 1 липня 2018 року 316 938 громадян України набули російське громадянство, повідомляють в МВС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проросійських біженців з України висміяли в мережі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктАТО на Донбасі
Місце
Росія
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Прошу обратить внимание, что Обоз уже несколько дней как начал удалять комменты. проверяйте их сохранность! Близятся выборы, а обоз занял про-порошенковскую позицию!
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Вообще в России 3.5 миллиона украинцев! В 14 году руководитель приморского края заявил о том, что решил проблему медработников за счёт беженцев из Украины. Он им сразу квартиру давал.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Путэн памаги не действует? Теперь пусть орут: Си Цзиньпинь памаги!
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