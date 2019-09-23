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23 вересня • оновлено в 10:54
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Поверталися з відпочинку: з’явилися нові подробиці ДТП у Житомирській області з 9 загиблими

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В автобусі, який потрапив у смертельну ДТП 22 вересня у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, їхали працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління". Вони поверталися з відпочинку у Карпатах.

Про це "Житомир.info" повідомив в. о. директора КП "ЖТТУ" Максим Манухін. В аварії загинули 9 осіб. За різними даними, ще 10 або 11 пасажирів постраждали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Автобус із працівниками "ЖТТУ" повертався з відпочинку у Карпатах. Наразі відомо про 9 загиблих, ще 11 – у лікарні, з яких четверо в реанімації. Усі працівники ТТУ", – прокоментував Манухін.

З’явилися подробиці ДТП у Житомирській області із загиблими

З’явилися подробиці ДТП у Житомирській області із загиблими

Поліція Житомирської області

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Пасажири автобуса поверталися з відпочинку

Пасажири автобуса поверталися з відпочинку

Поліція Житомирської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю ввечері, 22 вересня, у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участі вантажівки та автобуса. Загинули 9 осіб. НП відбулася приблизно на 250 км автодороги Київ – Чоп.

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Місце
Україна Житомир
Тег
ДТП
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