Поверталися з відпочинку: з’явилися нові подробиці ДТП у Житомирській області з 9 загиблими

В автобусі, який потрапив у смертельну ДТП 22 вересня у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області, їхали працівники КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління". Вони поверталися з відпочинку у Карпатах.

Про це "Житомир.info" повідомив в. о. директора КП "ЖТТУ" Максим Манухін. В аварії загинули 9 осіб. За різними даними, ще 10 або 11 пасажирів постраждали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Автобус із працівниками "ЖТТУ" повертався з відпочинку у Карпатах. Наразі відомо про 9 загиблих, ще 11 – у лікарні, з яких четверо в реанімації. Усі працівники ТТУ", – прокоментував Манухін.

З’явилися подробиці ДТП у Житомирській області із загиблими Поліція Житомирської області

Пасажири автобуса поверталися з відпочинку Поліція Житомирської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю ввечері, 22 вересня, у селі Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області трапилася масштабна ДТП за участі вантажівки та автобуса. Загинули 9 осіб. НП відбулася приблизно на 250 км автодороги Київ – Чоп.

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