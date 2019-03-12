"Повертайся в Україну, курво!" З'явилися деталі жорстокого побиття українця в Польщі

У польській столиці Варшаві жорстоко побили українця – водія сервісу Uber.

Інцидент із нападом на 33-річного Романа Куликова із Харкова стався 8 березня, передають "Факти".

Потерпілий розповів, як його побили троє п'яних поляків. У той же час нападники ображали його, вимагаючи, щоб він "повертався в Україну".

"Їх було шестеро: три хлопці й три дівчини. В авто працювало радіо – українська радіостанція, яку я зазвичай слухаю. Ніхто з пасажирів досі не заперечував. А тут почалося: "Вимкніть цю музику. Увімкніть що-небудь польське". Я відповів, що радіо в автомобілі зламане, тому можна слухати тільки одну радіостанцію – або ж просто вимкнути музику. Вони почали розповідати, що українська музика погана і що вони хочуть тільки польську. Я повторив, що радіо зламане, але вони ніби не чули. І продовжували наполягати на своєму. В результаті я сказав їм, мовляв, або ми далі їдемо спокійно, або я їх висаджую, і вони замовляють інший автомобіль. "Ні, давайте їхати", – заявили вони. А ще через 500 метрів один із них мовив: "Чуєш, курво, увімкни те, що я тобі сказав! "Це вже була образа, і я теж не став мовчати. В результаті зупинився і сказав їм: "Давайте на цьому і закінчимо. Виходьте", – поділився харків'янин.

Уже після зупинки поляки почали викрикувати мені, що я українець, а значить, у їхній країні я – ніхто.

"Приїжджають сюди за хлібом, а самі так себе ведуть. Повертайся в свою Україну. А тут поводься тихіше", – передав слова нападників Куликов.

Побитий Роман Куликов fakty.ua

Поляки почали ще більше ображати таксиста, а після накинулися на нього і почали бити. Дівчата ніби просили їх зупинитися, але самі нічого не зробили для того, щоб їм перешкодити, зазначив потерпілий.

За словами Куликова, його били хвилин десять. Повалили на землю, взялися гамселити ногами.

"Я намагався зняти те, що відбувається, на камеру. Стиснув телефон двома руками і не відпускав. Вони в цей час продовжували наносити мені удари. В основному били по голові. Їх було троє, а я один. Просив їх припинити, але не допомагало. Б'ючи мене, вони продовжували кричати щось про те, що я українець і тут ні на що не маю права. Вони тричі збивали мене з ніг. Я щоразу вставав, але вони знову нападали", – розповів українець.

Таксист зазначив, що побиття відбувалося біля вокзалу, де було людно, але ніхто з людей навіть не втрутився.

"Я намагався закривати руками голову, але вони все одно розбили мені обличчя. Зараз там багато подряпин і гематом. Незважаючи на те, що декілька разів я мало не впустив телефон, мені вдалося зняти побиття. Запис може бути доказом", – додав він.

Після інциденту поляки втекли, а Куликов викликав поліцію і поїхав у лікарню знімати побої. Лікарі діагностували у нього множинні гематоми на голові та вивих колінного суглоба.

Українець додав, що за два з половиною роки роботи у варшавському таксі вже неодноразово чув від польських клієнтів образи та побажання "повертатися на батьківщину". Останнім часом таке відбувається все частіше.

"Тут українців вважають людьми другого сорту. Мені не раз давали зрозуміти, що я в цій країні ніхто і "повинен знати своє місце". Часто клієнти заводять цю тему, ледь почувши мій акцент. Починають безсторонньо висловлюватися про Україну, намагаються спровокувати і, очевидно, подивитися на мою реакцію. Кажуть, що я, як і інші "приїжджі українці", для них "обслуговуючий персонал". І я чую таке не тільки в таксі. Те саме буває посеред вулиці або в супермаркеті. Тут тобі постійно вказують на те, що ти – не місцевий. Це дуже неприємно. До речі, в травмпункті, куди я потрапив після побиття, теж зустрів українців, яких хтось побив", – підсумував Куликов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 1 березня в Польщі розбився автобус із українцями.

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