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5 листопада • оновлено в 17:41
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"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

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У Києві працівники МВС прийшли з обшуками до відомої ексдоброволиці "Правого сектора" Інни Грищенко ("Пума") та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі". Також обшуки відбулися у волонтерки "Євдокії Бандерівки".

Повідомлення про це з'явилися на сторінках їхніх друзів у Facebook. Зазначається, що правоохоронці почали обшуки ще о 6-й ранку як у квартирах, де проживають зазначені люди, так і в житлі, в якому вони навіть не прописані (як у випадку з Інною Грищенко – поліція обшукала дім її матері).

"Обшуки і репресії вже почалися! У воїнів та їхніх сімей", – написала Анна Широкова.

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Інна та Владислав Грищенки

Інна та Владислав Грищенки

Facebook Інни Грищенко

"Знову обшуки, причому одночасно на двох домашніх адресах у "Бандерівки Євдокії" та "Пуми Петрівни", – також поскаржився Роман Мохончук.

Новина про обшуки у Героїв російсько-української війни глибоко обурила громадськість, і люди заговорили про повернення в Україну сталінських методів боротьби з патріотами.

Інна Грищенко ("Пума")

Інна Грищенко ("Пума")

Facebook Інни Грищенко

"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

"Повертається 37 рік?" У Києві спалахнув скандал через обшуки у добровольців

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня у відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова також відбулися обшуки за відверто невмотивованим рішенням суду.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Київ
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!!
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Красноармеец Киевский, ПНХ, совкодрочер лаптеногий!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ежедневные гранаты искали и прочее оружие, добровольно вывезенное из АТО?
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4
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Мусорню всіх гатунків на стовпи разом із зебілоїдами
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Олефіренко Валерій, тварюк-ЗЕбилоидов всех на Ростов!
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