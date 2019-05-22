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/Розслідування

"Повернути всю Україну": Портников розкрив страшний план Путіна

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Президент Росії Володимир Путін хоче повністю окупувати Україну і відродити імперію СРСР. Для цього він готовий сіяти хаос у всьому світі й співпрацювати з будь-якими силами, які сприяють цьому.

Отже, він не гребує навіть дружбою з лідерами ультраправих організацій, які мають нацистські корені (наприклад, Австрійська партія свободи). Про це написав у статті для Lb.ua український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Було б помилкою вважати, що Путін сприятиме тільки відверто проросійським силам. Ні, Путін буде допомагати кожному, чиї дії призводять до хаосу і деморалізації населення, до деградації політичної культури і розпаду держави. Тому що тільки так можна досягти реалізації простого плану – повернути всю Україну в сферу російського впливу, або ж відкусити від її території схід і південь, а в решті створити маріонетковий режим під патріотичними гаслами", – підкреслює він.

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Віталій Портников

Віталій Портников

Facebook Віталія Портникова

Портников додав, що ця програма "повернення" України збігається з програмою "повернення Європи" і є необхідним пунктом відродження Радянської імперії.

"І це саме той процес, в якому ми живемо – імперія агонізує, але намагається зібрати всі сили для того, щоб відродитися і повернути втрачене. Ми наближаємося до кульмінації цього процесу – принаймні, у нас", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Росія виконала один і той самий сценарій дестабілізації обстановки в Україні й у Чорногорії. Там 9 травня суд виніс обвинувальний вирок у справі про спробу антиурядового путчу під час парламентських виборів 16 жовтня 2016 року. Тепер, після виборів президента, сценарій може повторитися.

Зі свого боку журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що російська влада не має права звинувачувати Україну у фашизмі, оскільки сама співпрацює з Австрійською партією свободи, яка має нацистське коріння.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВіталій Портніков
Місце
Україна
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Северг Олег
Северг Олег
Враньё ! Никому Запад Украины и даром не нужен. Даже если бы сами просились стоя на коленях - ноль шансов. Это уже не возможно - второй раз веры говну не будет.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Северг Олег, когда то на западе Украины, в 1939 году, советов встречали как освободителей, но через месяц советы начали аресты, растрелы и прочую оккупационную мерзость. Так что у рашиков шансов на дружбу нет - второй раз веры говну не будет - раша на паРашу.
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Южный Гарик
Южный Гарик
да налейте ему уже, а то он как трезвеет, такой бред начинает нести, но рагулям, судя по коментам, нравится....
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Ященко Олег
Ященко Олег
Гитлер здох, но дело его живет в воспаленном мозгу плешивого Путлера. Даже Чингизхан бы сейчас с умилением смотрел на своего кремлевского предшественника, ведь государственный строй, который несет захватничество, агресию, ненавесть ко всем народам и хаос, он посеял в Маасковии, которая 250 лет была центром золотой орды и не меняет традиций по сей день.
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2 з 5 відповідей | показати всі
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ященко Олег, Ты че пидор истеришь?Мне вообще по хуй твое рагульское мнение,истории не бывает много дебил,она одна на всех,или как у вас на отдельно взятую свиноферму,вы не первые и не последние, ""историю " России гейропейцы пытались писать сотни лет назад,уже тогда мы им были врагами и варварами,хотя эти пидорасы мылись раз в год,и срали под окна,соси хуй ушлепок.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Бабаев Бабай, следующий клоун Рашки будет посладователь предшественника клоуна Пукина и продолжателем дела Чингизхана и Гитлеровской идеологии, а то что была ошибка в напечатывание было заметно раньше тебя, так что звереныш не умничай и это первое. Второе, мне не известно кто такой Бебик и почему ты мокша деревенский взял что я на него ссылаюсь?. Есть много исторических источников которые были неперекрученные московитами и дошечими до нашего времени, и они не попали к мокшам которые переписывали историю Руси под себя, именно ее ты выставляешь за истину и это естественно, так как она была писана для тебя и что бы такие как ты в нее свято верили. Так что не учи украинцев украинской(Руськой) истории, княпай свою и наслаждайся, купайся во лжи и упивайся, верь в рашисткий бред и пораднись с ним. Одним словом "иди наКуй".
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