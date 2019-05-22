"Повернути всю Україну": Портников розкрив страшний план Путіна

Президент Росії Володимир Путін хоче повністю окупувати Україну і відродити імперію СРСР. Для цього він готовий сіяти хаос у всьому світі й співпрацювати з будь-якими силами, які сприяють цьому.

Отже, він не гребує навіть дружбою з лідерами ультраправих організацій, які мають нацистські корені (наприклад, Австрійська партія свободи). Про це написав у статті для Lb.ua український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Було б помилкою вважати, що Путін сприятиме тільки відверто проросійським силам. Ні, Путін буде допомагати кожному, чиї дії призводять до хаосу і деморалізації населення, до деградації політичної культури і розпаду держави. Тому що тільки так можна досягти реалізації простого плану – повернути всю Україну в сферу російського впливу, або ж відкусити від її території схід і південь, а в решті створити маріонетковий режим під патріотичними гаслами", – підкреслює він.

Віталій Портников Facebook Віталія Портникова

Портников додав, що ця програма "повернення" України збігається з програмою "повернення Європи" і є необхідним пунктом відродження Радянської імперії.

"І це саме той процес, в якому ми живемо – імперія агонізує, але намагається зібрати всі сили для того, щоб відродитися і повернути втрачене. Ми наближаємося до кульмінації цього процесу – принаймні, у нас", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Росія виконала один і той самий сценарій дестабілізації обстановки в Україні й у Чорногорії. Там 9 травня суд виніс обвинувальний вирок у справі про спробу антиурядового путчу під час парламентських виборів 16 жовтня 2016 року. Тепер, після виборів президента, сценарій може повторитися.

Зі свого боку журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що російська влада не має права звинувачувати Україну у фашизмі, оскільки сама співпрацює з Австрійською партією свободи, яка має нацистське коріння.

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