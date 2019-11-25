"Повернути віру в себе": волонтер здивував методикою реабілітації бійців ЗСУ

Одеський волонтер Вадим Громов проводить для ветеранів війни на Донбасі курси реабілітації у вигляді стрибків з парашутом.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства оборони, методику Громова, який є професійним льотчиком, випробували понад сотня бійців. Багато з них перенесли ампутації ніг і рук.

"Досить було побачити щасливі обличчя чоловіків після приземлення, щоб зрозуміти, наскільки для них це важливо – відчувати себе повноцінними людьми, здатними управляти власним тілом", – сказано в повідомленні.

"Багато з тих, хто пройшов пекло війни, хто втрачав товаришів і випробував на собі страждання від ран, важко адаптуються до звичайного життя. Особливо їх пригнічує байдужість або неприязнь з боку інших людей, суспільства. Ми намагаємося повернути їм віру в себе, свої сили і можливості", – розповів Громов про свої методи реабілітації.

mil.gov.ua

mil.gov.ua

mil.gov.ua

mil.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ заявив про поліпшення харчування українських військовослужбовців. За його словами, раніше бійців годували набагато гірше.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!