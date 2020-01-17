"Повернути СРСР вогнем і мечем": Цимбалюк назвав підступну мету нової конституції Путіна

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що зміни до конституції РФ повинні закріпити її перевагу над міжнародними договорами, свідчить про його амбіції відродити СРСР.

Про таку загрозу у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Шах і мат – у Путіна до 2024 року й після просто необмежені повноваження. Бо Конституційний суд Росії може ухвалити постанову про неконституційність будь-якого міжнародного договору, який був колись укладений президентом РФ і скріплений його підписом. Тобто підпис президента Росії тепер вартує ще менше", – зробив висновок він про плани Путіна.

Володимир Путін рolitonline.ru

Цимбалюк додав, що навіть найфантастичніші прогнози тепер можуть стати реальністю з огляду на імперські амбіції глави держави-агресорки, які він навіть не намагається приховувати.

"Вони візьмуть і ухвалять рішення, що розпуск СРСР був неконституційним. А це означає, що можна повернутися до кордонів 1991 року вогнем і мечем. До речі, у 2014 році вони трішечки цим уже почали займатися, анексувавши Крим і де-факто Донбас", – резюмував журналіст.

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Цимбалюк також зазначив, що послання Путіна до Федерального зібрання продемонструвало, що у Кремлі відмовилися від територіальних претензій до Білорусі, проте не виключили зі списків своїх інтересів Україну.

За його словами, Путін продовжить вести війну проти України, прикриваючись пропагандистськими штампами про "братні" народи.

Він додав, що окупанти розглядають нашу країну як донора людських ресурсів, якими вони у майбутньому поповнюватимуть свою "армію імперії".

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