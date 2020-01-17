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17 січня • оновлено в 11:37
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"Повернути СРСР вогнем і мечем": Цимбалюк назвав підступну мету нової конституції Путіна

2.3т
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Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що зміни до конституції РФ повинні закріпити її перевагу над міжнародними договорами, свідчить про його амбіції відродити СРСР.

Про таку загрозу у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Шах і мат – у Путіна до 2024 року й після просто необмежені повноваження. Бо Конституційний суд Росії може ухвалити постанову про неконституційність будь-якого міжнародного договору, який був колись укладений президентом РФ і скріплений його підписом. Тобто підпис президента Росії тепер вартує ще менше", – зробив висновок він про плани Путіна.

Володимир Путін

Володимир Путін

рolitonline.ru

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Цимбалюк додав, що навіть найфантастичніші прогнози тепер можуть стати реальністю з огляду на імперські амбіції глави держави-агресорки, які він навіть не намагається приховувати.

"Вони візьмуть і ухвалять рішення, що розпуск СРСР був неконституційним. А це означає, що можна повернутися до кордонів 1991 року вогнем і мечем. До речі, у 2014 році вони трішечки цим уже почали займатися, анексувавши Крим і де-факто Донбас", – резюмував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Каким таким "мечем"? МЕЧОМ! Paгули, хватит деградировать!
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1
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Оно на следующий день помнит, что нес бредятину накануне?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугут Цимбалюк на редкость глуп - даже для укрошкольника... Дефицит йода? :-)))
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