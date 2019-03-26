"Повернути Крим Україні!" У Росії заарештували журналіста, який розгромив Путіна

В анексованому Криму заарештували ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який виступав за звільнення півострова від російських окупантів.

Мировий суд в Ялті відправив його за ґрати на 12 діб за вживання наркотиків, передає інформагентство "Кримінформ".

"За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря), призначити йому адміністративне покарання у вигляді адміністративного арешту строком на 12 діб", – сказано в рішенні суду.

Євген Гайворонський Коммерсант

Крім цього, журналіста також зобов'язали пройти курс лікування від наркотичної залежності.

"Покласти на Гайворонського обов'язок пройти діагностику і практичне лікування в зв'язку з вживанням психотропних речовин без призначення лікаря. Роз'яснити Гайворонському Євгену Борисовичу, що ухилення від вищевказаного обов'язку тягне за собою адміністративну відповідальність", – озвучила суддя.

Раніше журналіст заявляв, що мріє про "блискавичне повернення Криму Україні" і про те, що "на півострові всі хочуть жити в Україні". Примітно, що відразу після анексії він виступав за "русскій мір", проте через п'ять років кардинально змінив свою думку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гайворонський заявив, що Крим треба рятувати від окупантів, оскільки люди розчарувалися в Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!