"Повернути і вибачитися": окупанти заговорили про повернення Криму Україні

За десять років Росії, можливо, доведеться повернути окупований Крим Україні й вибачитися за скоєний військовий злочин.

Більше того, ініціатором такого кроку можуть стати самі росіяни. Про це під час круглого столу в Раді Федерації Росії заявила редактор "Незалежного телебачення Севастополя" Олена Анісімова. Фрагмент її виступу показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо ми мільйонам громадян нашої батьківщини, нашої Росії не розповімо про причини, які призвели до нашого "возз'єднання", про те, що нами рухало і як це було у 2014 році, то ми ризикуємо за десять років, до чергового ювілею отримати громадян, які будуть впевнені, що Крим і Севастополь треба повернути Україні та ще й вибачитися", — обурилася поплічниця окупантів.

Анексія Криму "Аргумент"

Зі свого боку Цимбалюк сприйняв такий меседж, озвучений публічно, як передумову до поступової відмови Росії від анексованої української території.

"Товариші починають міркувати на тему, як повернути захоплене, тобто як повернути Крим Україні. І навіть зазначені терміни", — звернув він увагу глядачів на несподівані заяви представників країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у виступі, присвяченому п'ятиріччю анексії, президент Росії Володимир Путін публічно визнав, що доходи жителів тимчасово окупованого Криму не відповідають їхнім витратам.

Зі свого боку топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна поверне Крим лише у разі повного входження до складу РФ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!