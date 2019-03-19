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"Поверніть Росії Каліфорнію!" У Криму висунули нахабну вимогу НАТО

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У Криму після висунутої вимоги НАТО до Москви віддати півострів Києву озвучили свій варіант геополітичних змін.

"У відповідь на пропозицію віддати Крим Україні пропоную віддати Росії колишню колонію в Каліфорнії — Форт-Росс", — запропонував директор Інституту суспільних наук і міжнародних відносин Севастопольського державного університету, кандидат політичних наук Іван Чихарьов, передає 5-tv.ru.

Він переконаний, що "посилення Росії у відповідь є абсолютно закономірним із точки зору забезпечення балансу сил у регіоні".

Форт-Росс

Форт-Росс

Вікіпедія

"НАТО — остання організація, яка повинна дивуватися посиленню військової присутності, оскільки саме НАТО після холодної війни розширює військову присутність у всіх регіонах світу без згоди міжнародної спільноти", — додав він.

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Форт-Росс був заснований у 1812 році російсько-американською компанією в Каліфорнії для промислу й торгівлі хутром. Тут виникли декілька російських сіл і порт, однак у 1841 році вся власність була продана американському місцевому великому землевласникові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАТО закликали Росію звільнити окупований Крим і повністю повернути його до складу України.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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