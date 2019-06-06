"Повернеться в лоно "русского міра": ватажок Криму викотив Україні ультиматум

Так званий "голова Державної Ради" тимчасово анексованого Криму Володимир Константинов заявив, що Україна нібито залишиться суверенною державою, тільки якщо виконає низку умов Росії. Перш за все, мова йде про відмову від "русофобії" і визнання російського збройного вторгнення "громадянською" війною.

Нахабні вимоги колаборант озвучив на Міжнародному фестивалі "Велике російське слово", повідомляє один із пропагандистських російських ресурсів.

Константинов підкреслив, що Україні слід "пройти дуже важкий шлях, щоб повернутися в "братнє" лоно "русского міра".

"Для цього потрібно засудити "державний переворот", всі його організатори повинні бути засуджені, повинен бути визнаний "референдум" у Криму як невід'ємне право кримчан на возз'єднання зі своєю історичною батьківщиною, повинен бути визнаний особливий статус Донецька і Луганська. Всі люди, які організували "громадянську війну" і бійню на південному сході, повинні бути засуджені, повинні бути повернуті всі витрати Донецьку і Луганську за зруйновану інфраструктуру, за десятки тисяч убитих людей", – сказав поплічник окупантів.

Володимир Константинов 24ЗМІ

Крім того, він приписав Україні вигадане переслідування РПЦ і РПЦ в Україні і зажадав накласти заборону на втручання чужої йому країни в церковні справи.

"І тільки після цього в України як у нашого "братнього" народу є шанс створити свою державність. Будь-які спроби обійти ці гострі питання приречені на провал і потрапляння в ще більшу трясовину невизначеності, в якій опинився український народ, захворівши цієї жорсткою русофобією", – підсумував зрадник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Раді Федерації РФ заявили, що тема статусу Криму закрита, і Росія не буде ні з ким її обговорювати. Так глава відомства Валентина Матвієнко прокоментувала заяву прес-служби Володимира Зеленського про намір обговорити з чиновниками Євросоюзу і НАТО стратегію повернення півострова.

Крім того, Матвієнко заявила, що вважає Крим однією з опор Росії, оскільки там прийняв хрещення київський князь Володимир Великий.

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