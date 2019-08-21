Повернення політв'язнів з Росії: в Україні сказали, чого чекати від Путіна

Після зустрічі у Франції з президентом Емманюелем Макрона від президента РФ Володимира Путіна чекають подальших кроків щодо звільнення політв'язнів.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, коментуючи ймовірне повернення в'язнів Кремля, передає "Інтерфакс-Україна".

"Все вимагають від Москви звільнення політв'язнів. Це є однією з передумов для подальшого розвитку діалогу. Для нас, дійсно, важливо не хто привезе, а щоб вони повернулися", - сказала вона.

"Лефортово" RT

При цьому заступник глави МЗС зазначила, що на зустрічі президента РФ Путіна і Франції Макрона обговорювалося питання українців. "Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків", - пояснила Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, п'ятеро громадян України можуть бути видані на батьківщину для відбування покарання. Джерело відзначило, що "в даний час обговорюється формат цієї процедури".

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