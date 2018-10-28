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Повернення Азовського моря: в Росії злякалися допомоги НАТО Україні

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Запрошення України кораблів НАТО для проведення навчань в Азовському морі посилить конфлікт і напруженість поблизу кордонів Росії.

Як передає RT, з такою заявою виступив заступника голови комітету Держдуми з оборони і безпеки Юрій Швиткін, стверджуючи, що таким способом Київ хоче створити напругу в інформаційному просторі і "сподобатися західним спонсорам".

Росіянин переконаний, що в разі розриву договору про спільне використання Азовського моря "в першу чергу постраждає Україна".

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"Дані кроки не ведуть до нормалізації взаємин, вибудовування конструктивного діалогу між двома державами, а, навпаки, ведуть до конфронтації і посилення напруженості поблизу наших кордонів", - заявив Швиткін.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в Росії серйозно запанікували через кораблі НАТО на Азові, заявивши, що Захід "хоче подражнити ведмедя".

У свою чергу, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що РФ не пропустить кораблі НАТО через Керченську протоку для участі в спільних з Україною навчаннях.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Об'єкти
Державна Дума РосіїАзовське море
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Русский Солдат
Русский Солдат
А украина не хозяйка в Азовском море, чтобы иметь право кого-то туда приглашать. Так, что как Россия решит, так и будет. Вот так-то, хохлики.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
"Нормализация взаимоотношений"-то ли клоун ,то ли дебил .Хотя депутат госдуры это уже диагноз .
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