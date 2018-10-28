Повернення Азовського моря: в Росії злякалися допомоги НАТО Україні

Запрошення України кораблів НАТО для проведення навчань в Азовському морі посилить конфлікт і напруженість поблизу кордонів Росії.

Як передає RT, з такою заявою виступив заступника голови комітету Держдуми з оборони і безпеки Юрій Швиткін, стверджуючи, що таким способом Київ хоче створити напругу в інформаційному просторі і "сподобатися західним спонсорам".

Росіянин переконаний, що в разі розриву договору про спільне використання Азовського моря "в першу чергу постраждає Україна".

"Дані кроки не ведуть до нормалізації взаємин, вибудовування конструктивного діалогу між двома державами, а, навпаки, ведуть до конфронтації і посилення напруженості поблизу наших кордонів", - заявив Швиткін.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні в Росії серйозно запанікували через кораблі НАТО на Азові, заявивши, що Захід "хоче подражнити ведмедя".

У свою чергу, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що РФ не пропустить кораблі НАТО через Керченську протоку для участі в спільних з Україною навчаннях.