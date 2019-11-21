"З'являться в Кремлі": Невзоров жорстко висміяв крадіжку унітазів із кораблів України. Відео

Відомий російський журналіст, публіцист Олександр Невзоров висміяв те, що Росія повернула українські кораблі, захоплені в Керченській протоці, без унітазів і трусів одного з моряків.

Відповідне відео, назване "Унітази перемоги", з'явилося на сторінці журналіста в Instagram у четвер, 21 листопада (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

У підписі до відео росіянин зазначив, що тепер йому ясно, чому кораблі, які "тихо трюхали у своїх справах", були атаковані й захоплені.

"Ми пам'ятаємо, що тоді, в останній бій були підняті всі сили Чорноморського флоту. Посудинки були пом'яті і захоплені. Днями – урочисто повернуті. Але! Без унітазів і комплекту б/у трусів боцмана (8 штук). Україна підоф*гіла і попросила повернути урильники. А за можливості, і труси теж. Росія відповіла гордою відмовою", – написав Невзоров.

Олександр Невзоров і повернуті кораблі Колаж

"Найближчим унітази, ймовірно, з'являться в збройовій палаті Кремля, в мерехтливому світлі музейних вогнів, обвиті переможними стрічками і прикрашені лавром. І це правильно! Великий трофей великої війни і повинен бути представлений стримано, але гідно. Поклавши руки на цей символ перемоги, складатимуть присягу юнармійці.

Доля трусів поки невідома. Можливо, на великому найближчому параді весь комплект буде кинуто до підніжжя Мавзолею", – сказав він із сарказмом.

Відзначимо, свій пост журналіст супроводив низкою хештегів, серед яких "Унітаз", "Труси", "Кремль" і "Слава Україні".

Підпис Невзорова до відео Скріншот

Підпис Невзорова до відео Скріншот

У мережі також створили колаж про вкрадені з корабля унітази. "К*цапська святиня", – підписане фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що Росія кораблі прибули у напіврозібраному стані і без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі, зокрема й труси.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.