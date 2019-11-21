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22 листопада • оновлено в 00:13
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"З'являться в Кремлі": Невзоров жорстко висміяв крадіжку унітазів із кораблів України. Відео

1.6т
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Відомий російський журналіст, публіцист Олександр Невзоров висміяв те, що Росія повернула українські кораблі, захоплені в Керченській протоці, без унітазів і трусів одного з моряків.

Відповідне відео, назване "Унітази перемоги", з'явилося на сторінці журналіста в Instagram у четвер, 21 листопада (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

У підписі до відео росіянин зазначив, що тепер йому ясно, чому кораблі, які "тихо трюхали у своїх справах", були атаковані й захоплені.

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"Ми пам'ятаємо, що тоді, в останній бій були підняті всі сили Чорноморського флоту. Посудинки були пом'яті і захоплені. Днями – урочисто повернуті. Але! Без унітазів і комплекту б/у трусів боцмана (8 штук). Україна підоф*гіла і попросила повернути урильники. А за можливості, і труси теж. Росія відповіла гордою відмовою", – написав Невзоров.

Олександр Невзоров і повернуті кораблі

Олександр Невзоров і повернуті кораблі

Колаж

"Найближчим унітази, ймовірно, з'являться в збройовій палаті Кремля, в мерехтливому світлі музейних вогнів, обвиті переможними стрічками і прикрашені лавром. І це правильно! Великий трофей великої війни і повинен бути представлений стримано, але гідно. Поклавши руки на цей символ перемоги, складатимуть присягу юнармійці.

Доля трусів поки невідома. Можливо, на великому найближчому параді весь комплект буде кинуто до підніжжя Мавзолею", – сказав він із сарказмом.

Відзначимо, свій пост журналіст супроводив низкою хештегів, серед яких "Унітаз", "Труси", "Кремль" і "Слава Україні".

Підпис Невзорова до відео

Підпис Невзорова до відео

Скріншот

Підпис Невзорова до відео

Підпис Невзорова до відео

Скріншот

У мережі також створили колаж про вкрадені з корабля унітази. "К*цапська святиня", – підписане фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Повернення українських кораблів Росією Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Невзоров
Місце
Росія
Теги
видео Новини Росії фотографии
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
У кац..пии проблемы с трусами и унитазами, ахаха, пиз..дят то, в чем у них проблемка-с))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
Govноеды готовы любое dermo съесть, даже которое сами произвели.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Федоров Федор, боярышник рулит.... прекращай)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Передайте этой cкoтине, что унитазы нашлись у лoxлов. ФСБ опубликовало видео. Так что пусть найдёт другой повод подмахнуть врагам России
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, у россии много врагов, всем не подмахнешь) но унитаз верните - вам в деревянном сарае-туалете он все равно не пригодится...
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