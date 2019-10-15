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15 жовтня • оновлено в 15:26
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/ Розслідування

Повалив на землю і почав душити: на Кіровоградщині трапилася НП з дівчиною посеред білого дня

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У селищі Петрове Кіровоградської області юнак напав на 16-річну дівчину та намагався зґвалтувати її.

До поліцейських звернулась очевидиця. Про це Mandarin-news повідомили джерела у правоохоронних органах.

Так, 16-річна мешканка селища приблизно опівдні прямувала додому, коли помітила, що слідом за нею йде незнайомець. Дівчина зробила вигляд, що говорить по телефону, та намагалася розгледіти хлопця. Раптом він напав на неї, повалив на землю, почав душити та спробував зґвалтувати. Тоді неповнолітня закричала.

Юнак напав на 16-річну дівчину та намагався її зґвалтувати. Ілюстрація

Юнак напав на 16-річну дівчину та намагався її зґвалтувати. Ілюстрація

Її почула жінка, яка неподалік працювала на городі. Вона побігла до місця події, почала кричати та викликала правоохоронців. Злякавшись, нападник зник у невідомому напрямку.

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За кілька годин поліцейські затримали підозрюваного. Ним виявився житель одного з навколишніх сіл. Він приїхав до райцентру, аби купити продукти у супермаркеті. Думка про зґвалтування у нього нібито виникла спонтанно.

Інформацію про подію внесли до ЄРДР. Розпочалися слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Кропивницький
Тег
зґвалтування
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Этот "покуситель" нормальный? Вот к чему привело закрытие психбольниц - их выпустили в нормальный мир. А девушка "пыталась разглядеть парня, который шел сзади" - так она все время оглядывалась и наверняка он подумал, что строит глазки. И кричала она для порядка, а тут соседка все испортила.
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