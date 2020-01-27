На Закарпатті пасажирський потяг на повному ходу влетів у вантажівку: двоє загиблих

На Закарпатті в понеділок, 27 січня, на в'їзді в місто Тячів сталося зіткнення потяга і вантажівки. В аварії загинули двоє осіб, які перебували в авто, ще одна людина постраждала.

Про це повідомила пресслужба УЗ. Інцидент трапився близько полудня на залізничному переїзді 110 км перегону Буштина – Тячів Ужгородської дирекції залізничних перевезень із потягом №14 Київ – Солотвино.

Працівники локомотивної бригади та пасажири потяга не постраждали. Як інформує пресслужба, аварію, попередньо, спровокував водій вантажного автомобіля ЗІЛ, порушивши правила дорожнього руху.

На Закарпатті потяг врізався у вантажівку 0312.ua

"Проігнорувавши попередження звукової та світлової сигналізації, він [водій] виїхав на рейки та скоїв зіткнення із потягом", – сказано в повідомленні.

На період ліквідації наслідків ДТП залізничники, як пише УЗ, оперативно організували транспорт для доставки пасажирів потяга зі станції Буштина до станції Солотвино і зі станції Солотвино, Тересва та Тячів до станції Буштина.

На місцевому порталі 0312.ua опублікували фото з місця ДТП. Очевидці уточнили, що всього у вантажівці знаходилися три особи.

На Закарпатті потяг врізався у вантажівку 0312.ua

На Закарпатті потяг врізався у вантажівку 0312.ua

На Закарпатті потяг врізався у вантажівку 0312.ua

На Закарпатті потяг врізався у вантажівку 0312.ua

На Закарпатті потяг врізався у вантажівку 0312.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одеській області задимівся вагон вантажного потяга з 50 тоннами сірки.

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