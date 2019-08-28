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Потужний вибух у Дрогобичі: з'явилися нові фото й відео моторошного обвалу

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У результаті потужного вибуху побутового газу в Дрогобичі зруйнованим виявився цілий під'їзд 4-поверхового будинку.

Свіжі фотографії опублікувала поліція Львівської області. На них видно, що посеред житлового будинку зяє величезна діра. Завали розбирають рятувальники, чергують медики.

Кадрами з місця трагедії поділилися й очевидці. За їхніми даними, жертв уже двоє, проте офіційні джерела поки не підтвердили цю інформацію. Так, правоохоронці повідомляють, що одна особа загинула, семеро госпіталізовані, серед постраждалих троє дітей: 6-річний хлопчик, двоє дівчаток у віці 9 і 12 років. Також поранені 17-річна дівчина, 19-річний хлопець і дві жінки у віці 39 і 41 року. Особа загиблого встановлюється.

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Поліція Львівської області

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Facebook Дрогобич - місто патріотів

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Facebook Igor Zinkevych

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Facebook Igor Zinkevych

Вибух газу в Дрогобичі

Вибух газу в Дрогобичі

Facebook Igor Zinkevych

Потужний вибух у Дрогобичі: з'явилися нові фото й відео моторошного обвалу

Україна 24/7

Потужний вибух у Дрогобичі: з'явилися нові фото й відео моторошного обвалу

Україна 24/7

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 28 серпня о 2:46 в Дрогобичі Львівської області в чотириповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу

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Тема
Вибух газу в Дрогобичі
Місце
Україна Львів
Тег
вибух будинку
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