Потужна пожежа на складі боєприпасів: у Донецьку оголосили евакуацію

У Куйбишевському районі окупованого Донецька почали евакуювати громадян через сильну пожежу на складі боєприпасів.

Про це повідомляє "Міністерство з надзвичайних ситуацій ДНР". У місті відкрили три пункти тимчасового розміщення.

Відзначається, що для гасіння пожежі задіяли 23 одиниці техніки та 93 осіб. Було розгорнуто пересувний командний пункт.

Пожежа на складі боєприпасів: у Донецьку евакуація

Нагадаємо, вогонь охопив склад терористів у районі селищ Гірник і Грабарі. Чорний дим від пожежі було видно на багато кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на четвер, 19 вересня, в окупованому Луганську прогримів вибух. У місті намагалися підірвати міст.

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