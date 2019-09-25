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27 вересня • оновлено в 19:56
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Потужна пожежа на складі боєприпасів: у Донецьку оголосили евакуацію

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У Куйбишевському районі окупованого Донецька почали евакуювати громадян через сильну пожежу на складі боєприпасів.

Про це повідомляє "Міністерство з надзвичайних ситуацій ДНР". У місті відкрили три пункти тимчасового розміщення.

Відзначається, що для гасіння пожежі задіяли 23 одиниці техніки та 93 осіб. Було розгорнуто пересувний командний пункт.

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Пожежа на складі боєприпасів: у Донецьку евакуація

Пожежа на складі боєприпасів: у Донецьку евакуація

Нагадаємо, вогонь охопив склад терористів у районі селищ Гірник і Грабарі. Чорний дим від пожежі було видно на багато кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на четвер, 19 вересня, в окупованому Луганську прогримів вибух. У місті намагалися підірвати міст.

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Місце
Україна Донецьк
Теги
пожежа Новини Донбасу
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Мельничук Олександр
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