"Потрібно розвивати ППО": Цимбалюк побачив приховані погрози в промові Пєскова про Україну

Заява прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що політика країни-агресорки стосовно України є незмінною, повинна змусити нашу державу зміцнювати обороноздатність.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На підтвердження своїх слів він навів фрагмент відповіді Пєскова на питання про те, чи є заміна російського "куратора" з питань Донбасу Владислава Суркова Дмитром Козаком підставою вважати, що РФ йде на зближення з Україною.

"Стратегія Кремля ніколи не грунтувалася на ідеях протистояння з Україною. І глава держави неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами", – сказав прессекретар Володимира Путіна.

Цимбалюк і Пєсков

Саме в цих словах Цимбалюк побачив прихований натяк на те, що Росія не має наміру виводити свої війська з українських територій, і закликав владу зробити відповідні висновки.

"Виходить, що Володимир Путін останні п'ять років якраз і займається тим, що "налагоджує відносини" з Україною. Чому це відбувається таким дивним чином, я не знаю. Тому що якщо ти хочеш налагоджувати відносини, то, напевно, дивно відправляти в сусідню країну людей вирішувати військові питання, а потім пояснювати, що там танки і артилерія з'являються від країн, які "симпатизують" окупаційним адміністраціям на Донбасі", – сказав журналіст.

"А перед цим ще був Крим. І тут маса якихось взаємовиключних моментів. Але Пєсков про що говорить? Що політика не змінюватиметься. Путін далі буде "покращувати відносини" з Україною, щоб не було протистояння. І в цьому ключі я думаю, що українській владі потрібно розвивати комплекси ППО", – зробив висновок він, проаналізувавши риторику Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в риториці глави МЗС РФ Сергія Лаврова Цимбалюк також побачив ознаки того, що Росія не має наміру йти на мир з Україною. Крім того, країна-агресорка особливо не приховує того, що є стороною конфлікту на Донбасі.

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