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''Треба бути акуратнішими!'' У Криму розгорівся новий скандал через шокуюче відео із Росляковим

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В окупованому Криму звільнили директора телеканалу "Таврида" Миколу Долгачова після запуску в ефір відео, на якому показано ймовірного спільника керченського стрільця Владислава Рослякова.

Офіційного підтвердження не оприлюднили, проте сам Долгачов прибрав зі своєї сторінки у Facebook посаду "директор", пише у Telegram "Кримський канал".

"Після ранкової недільної програми "Вісті-Крим. Події тижня" Долгачов через Facebook пояснив показаний матеріал закликом "бути акуратнішими з інформацією", — звернули увагу у соцмережі.

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Нагадаємо, що відеозапис, на якому Владислав Росляков перед початком масового розстрілу вітається з невідомим, 21 жовтня був оприлюднений на декількох сайтах і показаний у ефірі телеканалів.

У Криму розгорівся новий скандал через відео із Росляковим

Скріншот видаленого відео

Скріншот видаленого відео

Скріншот видаленого відео

За кілька годин стало відомо, що цей відеозапис був видалений з усіх ресурсів, також були "зачищені" всі посилання на нього.

Як писав OBOZREVATEL, після стрілянини і вибуху у Керченському політехнічному коледжі Владислав Росляков нібито вчинив суїцид. Однак експерти-криміналісти та уважні користувачі соцмереж звернули увагу на низку дивних нюансів у офіційній версії окупаційної влади.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
В Российских спецслужбах остались одни белые нитки , что ни сошьют всё бросается в глаза своей несуразностью .
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13
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Volovik Oleg, Что именно несуразность.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Если уволили, значит правильно сделали. Нефиг кого то публично обвинять, за то что всего лишь поздоровался с предполагаемым убийцой
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