''Треба бути акуратнішими!'' У Криму розгорівся новий скандал через шокуюче відео із Росляковим

В окупованому Криму звільнили директора телеканалу "Таврида" Миколу Долгачова після запуску в ефір відео, на якому показано ймовірного спільника керченського стрільця Владислава Рослякова.

Офіційного підтвердження не оприлюднили, проте сам Долгачов прибрав зі своєї сторінки у Facebook посаду "директор", пише у Telegram "Кримський канал".

"Після ранкової недільної програми "Вісті-Крим. Події тижня" Долгачов через Facebook пояснив показаний матеріал закликом "бути акуратнішими з інформацією", — звернули увагу у соцмережі.

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Нагадаємо, що відеозапис, на якому Владислав Росляков перед початком масового розстрілу вітається з невідомим, 21 жовтня був оприлюднений на декількох сайтах і показаний у ефірі телеканалів.

Скріншот видаленого відео

Скріншот видаленого відео

За кілька годин стало відомо, що цей відеозапис був видалений з усіх ресурсів, також були "зачищені" всі посилання на нього.

Як писав OBOZREVATEL, після стрілянини і вибуху у Керченському політехнічному коледжі Владислав Росляков нібито вчинив суїцид. Однак експерти-криміналісти та уважні користувачі соцмереж звернули увагу на низку дивних нюансів у офіційній версії окупаційної влади.