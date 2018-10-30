''Потрібно було зупинити'': Бродський розповів, за що Кучма прибрав Гонгадзе

Незважаючи на те, що журналіст Георгій Гонгадзе не був особистим ворогом другого президента України Леоніда Кучми, його вбивство спланували як показову страту для залякування інших представників ЗМІ.

Крім того, приводом для його усунення став і той факт, що Гонгадзе почав публікувати правдиві резонансні матеріали в інтернеті, який на початку 2000-х тільки набував популярності в Україні, що вкрай не влаштовувало тодішній режим. Про це розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову (щоб подивитися повне відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Їм потрібні були приклади жорстокого покарання. По-друге, він пішов в інтернет. Пінчук (Віктор, український олігарх, зять Кучми. — Ред.) — досить інтелектуальний хлопець. Він розумів, що за інтернетом — майбутнє. Їм потрібно було зупиняти цей процес", — упевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бродський також розповів, що Кучма й екс-міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко після вбивства Гонгадзе збиралися усунути його самого. Приводом для розправи, яку вони планували, була його фінансова підтримка діяльності журналіста.