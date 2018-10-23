Потрібні операції: Савченко заявила про проблеми зі здоров'ям

Народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів, заявила, що потребує двох операцій на коліні.

Про свої проблеми вона повідомила під час засідання Шевченківського районного суду у вівторок, 23 жовтня, передає "Українська правда".

"Мені дійсно потрібні дві операції, це стара травма, це з армії, в коліні... Одна на меніску, одна через розрив хрестоподібної зв'язки", — сказала вона.

Нардеп стверджує, що через брак руху у слідчому ізоляторі у неї почалося запалення. При цьому лікарі не радять їй оперуватися у СІЗО, оскільки реабілітаційний період триватиме від 6 до 9 місяців. Зараз лікарі порадили їй займатися на тренажерах.

"У мене немає можливості поставити тренажери, які навіть у мою камеру не влізуть. Напевно, поки я терпітиму біль. Нічого, не вперше", — зазначила Савченко.

У вівторок, 23 жовтня, суд має розглянути клопотання прокуратури про продовження терміну утримання Савченко під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Савченко інкримінують змову з головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном з метою зазіхання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни.