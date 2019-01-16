''Потрібна вся'': в РФ проговорилися про плани на Україну

Колишній депутат Державної думи Сергій Марков, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна, проговорився про плани Росії на Україну.

На завуальовану заяву Маркова про те, що окупацією Криму та Донбасу агресія Кремля проти України не скінчиться, звернув увагу російський журналіст Микола Руденський.

"Марков на "Есі" [радіостанція "Эхо Москвы"] (тихо, проникливо): "Україна — це ж частина Росії. Ось якщо у вашій квартирі одну кімнату захопила банда — ви що думаєте, їм потрібна одна ця кімната? Ні. Їм потрібна вся ваша квартира", — написав журналіст на своїй сторінці в Facebook.

"Те, що якщо захопили кімнату (Крим із Донбасом), хочуть і всю квартиру відрубати — не сумніваються", "Все так і є", "А якщо в мене однокімнатна квартира?" "Прям видає таємне", "Зайве бовкнув", — пишуть у коментарях.

Сергій Марков facebook.com/sergey.markov

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Марков "ненароком" заявив, що "добровольці" з Росії воюють на Донбасі з літа 2014 року.

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