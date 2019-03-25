Потрібна термінова операція: батько Гриба розповів про страшну хворобу сина

Український політв'язень Павло Гриб, якого засудили в Росії до шести років позбавлення волі за нібито заклики до теракту, важко хворий і потребує термінової операції. Однак у російській в'язниці йому відмовляють в необхідній медичній допомозі.

Про це розповів у ефірі ObozTV Ігор Гриб, батько Павла Гриба. За його словами, саме відсутність медичної допомоги спонукала в'язня Кремля оголосити голодування.

Як розповів Ігор Гриб, суд, який виніс вирок Павлу, ніяк не брав до уваги стан його здоров'я: "На всі попередні п'ять засідань викликалася цим самим судом швидка допомога, яка робила знеболювальний укол, і суд продовжував свою діяльність. У зв'язку з цим Павло оголосив голодування".

"Стан здоров'я у нього дуже поганий, він був присутній на всіх засіданнях з підвищеною температурою, і вже на передостанньому засіданні у четвер, коли були судові дебати, коли швидка приїхала до Павла крайній раз, російський медичний працівник заявив, що Павла необхідно госпіталізувати. Але суд відкинув це зауваження і продовжив своє судилище", — повідомив він.

Батько політв'язня зазначив, що суд показав "весь цинізм так званої російської феміди", і наголосив, що якщо Павлу не нададуть допомогу, наслідки будуть "дійсно страшними".

"У нього одне око майже не бачить, а друге бачить на 30-40%. Але це не смертельно. Смертельно — це синдром портальної гіпертензії, може будь-якої миті відкритися внутрішня кровотеча. З огляду на те, що він зараз оголосив голодування, це може бути будь-коли. Він п'є тільки воду. Дружина була в цьому СІЗО, носила передачу Павлу, вона йому передала тільки дві пляшки води і два мандарини. Павло відмовився від їжі, сказав — мамо, не носи мені їжі, я голодую", — розповів він.

Коментуючи можливість звільнення сина, Ігор Гриб заявив, що в РФ "рішення ухвалюються в одному місці — явно не в суді міста Ростов, і рішення щодо політв'язнів ухвалюються однією людиною".

"Тому стоїть питання, хто конкретно може, а це вже питання до персоналій, конкретних світових лідерів, які можуть звернутися до однієї людини, що ухвалює рішення. Ми вже не порушуємо зараз питання звільнення, ми порушуємо питання адекватної медичної допомоги, яка Павлу не надається. Йому потрібна термінова операція, яка б дозволила йому просто далі жити", — підсумував він.

Павло Гриб ukrinform.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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