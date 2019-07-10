Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Потрібна операція": стало відомо, як себе почувають полонені українські моряки

1.8т Читати матеріал російською

Одному з українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, потрібна операція.

Останні новини про стан моряків повідомив в ефірі ObozTV Віктор Сорока, батько військовополоненого Василя Сороки.

"Василеві потрібна ще одна операція. Він зараз відмовився від ще однієї операції. Сказав: "Я не хочу тут оперуватися, буду вже оперуватися в Україні". Іншим двом (пораненим. – Ред.) – Артеменко і Ейдеру – ніякої допомоги не надавали", – передав батько моряка.

Новини
"Залишилося 1,5 місяці": Путіну пообіцяли жорстку відповідь за українських моряків

За його словам, за майже вісім місяців полону хлопці емоційно втомилися.

"Але наші сім'ї їдуть на суд, це підтримає їх і дасть їм змогу витримати цей останній етап до їхнього звільнення", – сподівається він.

"Тиск залишається, але хлопці тримаються мужньо, на гордість батькам, на гордість всій Україні. Вони вірні присязі, вірні своєму військовому обов'язку і офіцерській честі", – наголосив Сорока.

Новини
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених українських моряків військовополоненими РФ

Раніше адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов розповів ObozTV, що якщо Росія не звільнить українських моряків за 1-1,5 місяці, то справа може дійти до Генеральної асамблеї ООН. Полозов не виключив, що західні країни можут ухвалити проти РФ новий, посилений пакет санкцій.

Українські моряки в полоні вже майже 8 місяців

Українські моряки в полоні вже майже 8 місяців

twitter.com/nikolai_polozov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віктор Сорока
Місце
Росія
Теги
полонені моряки Росія військовополонені
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel