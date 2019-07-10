"Потрібна операція": стало відомо, як себе почувають полонені українські моряки

Одному з українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, потрібна операція.

Останні новини про стан моряків повідомив в ефірі ObozTV Віктор Сорока, батько військовополоненого Василя Сороки.

"Василеві потрібна ще одна операція. Він зараз відмовився від ще однієї операції. Сказав: "Я не хочу тут оперуватися, буду вже оперуватися в Україні". Іншим двом (пораненим. – Ред.) – Артеменко і Ейдеру – ніякої допомоги не надавали", – передав батько моряка.

За його словам, за майже вісім місяців полону хлопці емоційно втомилися.

"Але наші сім'ї їдуть на суд, це підтримає їх і дасть їм змогу витримати цей останній етап до їхнього звільнення", – сподівається він.

"Тиск залишається, але хлопці тримаються мужньо, на гордість батькам, на гордість всій Україні. Вони вірні присязі, вірні своєму військовому обов'язку і офіцерській честі", – наголосив Сорока.

Новини Парламентська асамблея ОБСЄ визнала захоплених українських моряків військовополоненими РФ

Раніше адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов розповів ObozTV, що якщо Росія не звільнить українських моряків за 1-1,5 місяці, то справа може дійти до Генеральної асамблеї ООН. Полозов не виключив, що західні країни можут ухвалити проти РФ новий, посилений пакет санкцій.

Українські моряки в полоні вже майже 8 місяців twitter.com/nikolai_polozov

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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