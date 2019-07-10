"Потрібна операція": стало відомо, як себе почувають полонені українські моряки

Одному з українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, потрібна операція.
Останні новини про стан моряків повідомив в ефірі ObozTV Віктор Сорока, батько військовополоненого Василя Сороки.
"Василеві потрібна ще одна операція. Він зараз відмовився від ще однієї операції. Сказав: "Я не хочу тут оперуватися, буду вже оперуватися в Україні". Іншим двом (пораненим. – Ред.) – Артеменко і Ейдеру – ніякої допомоги не надавали", – передав батько моряка.
За його словам, за майже вісім місяців полону хлопці емоційно втомилися.
"Але наші сім'ї їдуть на суд, це підтримає їх і дасть їм змогу витримати цей останній етап до їхнього звільнення", – сподівається він.
"Тиск залишається, але хлопці тримаються мужньо, на гордість батькам, на гордість всій Україні. Вони вірні присязі, вірні своєму військовому обов'язку і офіцерській честі", – наголосив Сорока.
Раніше адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов розповів ObozTV, що якщо Росія не звільнить українських моряків за 1-1,5 місяці, то справа може дійти до Генеральної асамблеї ООН. Полозов не виключив, що західні країни можут ухвалити проти РФ новий, посилений пакет санкцій.
Українські моряки в полоні вже майже 8 місяців
twitter.com/nikolai_polozov
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків дістали поранення. Зараз вони перебувають в московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня трибунал постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених корабля.
Але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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