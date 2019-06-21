"Потрібен ще ривок!" Петиція про захист дітей від педофілів вийшла на перше місце

Петиція за ухвалення законопроекту, спрямованого на захист дітей від сексуального насильства, за один день зібрала 14 тисяч підписів. Українців шокувало вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook автор петиції, юрист-кримінолог Ганна Маляр, вже є більше половини від необхідної кількості голосів — 25 тисяч. Наразі петиція перебуває на першому місці за кількістю підписів.

"Нам ще один такий день і Верховна Рада буде зобов'язана розглянути цей законопроект", – зазначила юрист.

Для протидії "епідемії" сексуального насильства над дітьми в Україні зміни в законодавстві критично необхідні. Ще два роки тому колектив авторів, який складається з адвокатів, представників поліції та прокуратури, лікарів, народних депутатів та кримінологів, розробив законопроект 6607, спрямований на захист дітей від сексуального насильства.

Здавалося б, захист дітей від сексуальної наруги - це прямий обов'язок будь-якої відповідальної держави. Але вже два роки законопроект проходить доопрацювання.

За цей час авторський колектив змушений був тричі допрацьовувати законопроект 6607, шукаючи "золоту середину". Кожен наступний варіант – це компроміс між правами дітей і правами злочинців.

За два роки жодна людина, яка висловлювала зауваження чи критику щодо законопроекту, не згадала про права дітей-жертв. Будь-яка дискусія виникає виключно щодо прав гвалтівників, збоченців і педофілів.

СУТЬ ЗАКОНОПРОЕКТУ

Законопроект 6607 пропонує три новації, але нижче вони викладені в компромісному з захисниками прав злочинців варіанті.

1. Запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Мета реєстру – не допустити до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми. Реєстр напівзакритий. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів.

2. Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

3. Хімічна кастрація. Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія. Хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Хімічна кастрація вже застосовується до осіб, які вчинили статеве насильство над дітьми, в таких країнах: США, Великобританії, Німеччина, Польща, Чехія, Південна Корея, Аргентина, Росія, Казахстан.

"Звертаємось до народних депутатів. Зволікання із прийняттям законопроекту 6607 має дуже високу ціну – скалічені життя дітей. Хіба це не привід об’єднатись всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити нашу малечу.", - резюмувала Ганна Маляр.

Звичайні українці вже влаштували "шторм" в соцмережах на підтримку петиції і, відповідно, законопроекту.

Підписати петицію можна тут.

Даша Лук'яненко і місце, де знайшли її тіло.

Як писав OBOZREVATEL :

13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко. Вона пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла по дорозі туди. Дівчинку цілодобово шукали півтисячі людей : поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери. 19 червня в Іванівці знайшли тіло Даші. Воно знаходилося у вигрібній ямі односельчанина вбитої, 22-річного хлопця. Він зізнався, що намагався зґвалтувати дівчинку, душив і різав її.

У Чернігівській області починаючи з травня 2019 чоловік чіплявся до дітей під приводом проведення медичного огляду. Затримати його вдалося 21 червня, після того, як він заманив у занедбану школу 10- річну дівчинку. Чоловік ранiше був засудженим за подібні злочини.

У Запоріжжі кіберполіція затримала ґвалтівника дворічної дівчинки. Чоловік близько року тому заради власної колекції дитячої порнографії і для свого ж задоволення вперше згвалтував дитину. Потім педофіл став ділитися відзнятими матеріалами в мережі.

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