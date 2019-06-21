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"Потрібен ще ривок!" Петиція про захист дітей від педофілів вийшла на перше місце

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Петиція за ухвалення законопроекту, спрямованого на захист дітей від сексуального насильства, за один день зібрала 14 тисяч підписів. Українців шокувало вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook автор петиції, юрист-кримінолог Ганна Маляр, вже є більше половини від необхідної кількості голосів — 25 тисяч. Наразі петиція перебуває на першому місці за кількістю підписів.

"Нам ще один такий день і Верховна Рада буде зобов'язана розглянути цей законопроект", – зазначила юрист.

Для протидії "епідемії" сексуального насильства над дітьми в Україні зміни в законодавстві критично необхідні. Ще два роки тому колектив авторів, який складається з адвокатів, представників поліції та прокуратури, лікарів, народних депутатів та кримінологів, розробив законопроект 6607, спрямований на захист дітей від сексуального насильства.

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Здавалося б, захист дітей від сексуальної наруги - це прямий обов'язок будь-якої відповідальної держави. Але вже два роки законопроект проходить доопрацювання.

За цей час авторський колектив змушений був тричі допрацьовувати законопроект 6607, шукаючи "золоту середину". Кожен наступний варіант – це компроміс між правами дітей і правами злочинців.

За два роки жодна людина, яка висловлювала зауваження чи критику щодо законопроекту, не згадала про права дітей-жертв. Будь-яка дискусія виникає виключно щодо прав гвалтівників, збоченців і педофілів.

СУТЬ ЗАКОНОПРОЕКТУ

Законопроект 6607 пропонує три новації, але нижче вони викладені в компромісному з захисниками прав злочинців варіанті.

1. Запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Мета реєстру – не допустити до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми. Реєстр напівзакритий. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів.

2. Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

3. Хімічна кастрація. Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія. Хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Хімічна кастрація вже застосовується до осіб, які вчинили статеве насильство над дітьми, в таких країнах: США, Великобританії, Німеччина, Польща, Чехія, Південна Корея, Аргентина, Росія, Казахстан.

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"Звертаємось до народних депутатів. Зволікання із прийняттям законопроекту 6607 має дуже високу ціну – скалічені життя дітей. Хіба це не привід об’єднатись всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити нашу малечу.", - резюмувала Ганна Маляр.

Звичайні українці вже влаштували "шторм" в соцмережах на підтримку петиції і, відповідно, законопроекту.

Підписати петицію можна тут.

Даша Лук'яненко і місце, де знайшли її тіло.

Даша Лук'яненко і місце, де знайшли її тіло.

Як писав OBOZREVATEL :

  • 13 червня в Іванівському районі Одеської області пропала 11-річна Даша Лук'яненко. Вона пішла на заняття в танцювальний гурток і зникла по дорозі туди. Дівчинку цілодобово шукали півтисячі людей : поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери. 19 червня в Іванівці знайшли тіло Даші. Воно знаходилося у вигрібній ямі односельчанина вбитої, 22-річного хлопця. Він зізнався, що намагався зґвалтувати дівчинку, душив і різав її.

  • У Чернігівській області починаючи з травня 2019 чоловік чіплявся до дітей під приводом проведення медичного огляду. Затримати його вдалося 21 червня, після того, як він заманив у занедбану школу 10- річну дівчинку. Чоловік ранiше був засудженим за подібні злочини.

  • У Запоріжжі кіберполіція затримала ґвалтівника дворічної дівчинки. Чоловік близько року тому заради власної колекції дитячої порнографії і для свого ж задоволення вперше згвалтував дитину. Потім педофіл став ділитися відзнятими матеріалами в мережі.

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Теми
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на ОдещиніКримінал
Особа
Ганна Маляр
Місце
Україна
Теги
педофiликриміналВерховна Рада УкраїниНаціональна поліція України
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