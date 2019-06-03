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/Розслідування

"Потрібен переклад на російську!" В "ДНР" задумали підлість для дітей

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Терористи на блокпостах в "Донецькій народній республіці" (ДНР) попередили, що невдовзі не будуть пропускати через лінію розмежування неповнолітніх з документами, виданими українськими установами.

Люди зіткнулися з цією проблемою при виїзді на мирну територію України, передають "Факти".

"Сказали, що у дітей повинні бути "документи", видані так званої владою "ДНР" - свідоцтва про народження або паспорта. Або ж потрібно, щоб документи, видані дітям українською владою, супроводжувалися нотаріально завіреним перекладом на російську мову. Ми підрахували. Що такий переклад обійдеться в 900 рублів (близько 400 грн. - Ред.) на кожну дитину", - розповів місцевий житель.

За його словами, через кампанію "паспортизації від Путіна" черги до нотаріусів тепер із записом на тиждень, а то і на місяць вперед.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

24 канал

"І на завірені переклади документів нотаріуси, користуючись такою затребуваністю, підняли ціну: якщо раніше перевести і запевнити один документ, наприклад, свідоцтво про народження, коштувало приблизно 150-200 рублів, то тепер це може коштувати від 400 до 900 рублів. Ніяких "офіційних" розпоряджень на цю тему ми ніде не знайшли", - додав співрозмовник.

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Жителі окупованих територій обурюються, тому що навіть в так званій конституції "ДНР" українська мова позначена як друга державна і її як і раніше викладають в школах. Але окупаційна влада на обурення людей ніяк не реагує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Донецької і Луганської народних республік" не пропускають дітей з непідконтрольних територій для здачі зовнішнього незалежного оцінювання.

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Місце
Україна
Тег
ДНР
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
То есть...огромные очереди за российскими паспортами???Обозреватель спасибо)))хоть так животные узнают правду
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