Адвокат підозрюваної в убивстві журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року в Києві, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко показав роздруківки її скандальної розмови з "особою Т" про так звану сакральну жертву.

Так, документи він виклав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, про зміст цієї розмови йшлося на брифінгу МВС щодо розслідування вбивства Шеремета. (Щоб прочитати роздруківки, доскрольте до кінця сторінки).

"На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій ідеться про (військову – ред.) Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне планує проти Марусі та її дітей! А тепер, увага, розшифровка розмови з контекстом, в якій про це говорилося. і нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа... " – написав він.

Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета

У розмові, зокрема, є такий уривок:

Т: Ось ці всі наші київські движи, вони всі до п*зди Україні в цілому.

К: Так.

Т:... Нам потрібен герой-жертва.

К: Ось це номер один, я б сказала.

Нагадаємо, суд 24 грудня ухвалив рішення залишити Кузьменко під вартою до 8 лютого 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

Антоненку 23 грудня відмовили у задоволенні апеляційної скарги та залишили під вартою.

Однією з причин, з якої Антоненка залишили під арештом, стали нові докази проти нього. Поліція з'ясувала, що для підриву авто Шеремета використовувалася речовина, аналогічна тій, залишки якої поліція знайшла у вилученій в Антоненка міні.

Під будівлею Апеляційного суду міста Києва 24 грудня перед засіданням у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для Кузьменко зібрали понад 100 правоохоронців.

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