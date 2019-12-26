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26 грудня • оновлено в 07:56
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"Потрібен герой-жертва! Усе до п*зди!" Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета опублікував скандальну розмову

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Адвокат підозрюваної в убивстві журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року в Києві, волонтера і дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко показав роздруківки її скандальної розмови з "особою Т" про так звану сакральну жертву.

Так, документи він виклав на своїй сторінці в Facebook. За його словами, про зміст цієї розмови йшлося на брифінгу МВС щодо розслідування вбивства Шеремета. (Щоб прочитати роздруківки, доскрольте до кінця сторінки).

"На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій ідеться про (військову – ред.) Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне планує проти Марусі та її дітей! А тепер, увага, розшифровка розмови з контекстом, в якій про це говорилося. і нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа... " – написав він.

Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета

Юлію Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета

У розмові, зокрема, є такий уривок:

Т: Ось ці всі наші київські движи, вони всі до п*зди Україні в цілому.

К: Так.

Т:... Нам потрібен герой-жертва.

К: Ось це номер один, я б сказала.

Адвокат Кузьменко опублікував скандальну розмову про "жертву"
Адвокат Кузьменко опублікував скандальну розмову про "жертву"
Адвокат Кузьменко опублікував скандальну розмову про "жертву"

Нагадаємо, суд 24 грудня ухвалив рішення залишити Кузьменко під вартою до 8 лютого 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

  • Антоненку 23 грудня відмовили у задоволенні апеляційної скарги та залишили під вартою.

  • Однією з причин, з якої Антоненка залишили під арештом, стали нові докази проти нього. Поліція з'ясувала, що для підриву авто Шеремета використовувалася речовина, аналогічна тій, залишки якої поліція знайшла у вилученій в Антоненка міні.

  • Під будівлею Апеляційного суду міста Києва 24 грудня перед засіданням у справі про апеляцію щодо запобіжного заходу для Кузьменко зібрали понад 100 правоохоронців.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Юлія Кузьменко
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это который вчера в суде в истерике бился?
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филя филя
филя филя
посадят как пить дать (с)
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Хо Хол
Хо Хол
Xepой с несколькими судимостями :D
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