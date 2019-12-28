"Потрапив в історію з "Градів": Соколова жорстко звернулася до Путіна через війну в Україні

Українська журналістка Яніна Соколова публічно засудила президента Росії Володимира Путіна за військове вторгнення до Криму і на Донбас і адресувала йому сміливе послання.

Вона показала його в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" як реакцію на питання одного з кремлівських пропагандистів, озвучене на щорічній пресконференції Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він запитав у російського лідера, чи вважає той себе історичною особистістю. Путін у відповідь заявив, що це вирішить наступне покоління.

Яніна Соколова та Володимир Путін

"Уже і це покоління може дати оцінку – дядько Вово, ти дурень?! Все, що відносно хорошого ти зробив для своєї країни за перші 10 років, ти успішно прос*ав за секунду, намагаючись потрапити в історію з "Градів" і комплексів "Бук". Аксіома – комплекс неповноцінності завжди призводить до комплексу "Бук", – відповіла на марнославну ремарку глави держави-окупанта Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова відповіла на скандальні слова президента Казахстану Касима-Жомарти Токаєва про те, що Росія нібито не анексувала Крим. Журналістка попередила, що Казахстан може спіткати така ж доля.

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