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28 грудня • оновлено в 05:32
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"Потрапив в історію з "Градів": Соколова жорстко звернулася до Путіна через війну в Україні

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Українська журналістка Яніна Соколова публічно засудила президента Росії Володимира Путіна за військове вторгнення до Криму і на Донбас і адресувала йому сміливе послання.

Вона показала його в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" як реакцію на питання одного з кремлівських пропагандистів, озвучене на щорічній пресконференції Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він запитав у російського лідера, чи вважає той себе історичною особистістю. Путін у відповідь заявив, що це вирішить наступне покоління.

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Яніна Соколова та Володимир Путін

Яніна Соколова та Володимир Путін

"Уже і це покоління може дати оцінку – дядько Вово, ти дурень?! Все, що відносно хорошого ти зробив для своєї країни за перші 10 років, ти успішно прос*ав за секунду, намагаючись потрапити в історію з "Градів" і комплексів "Бук". Аксіома – комплекс неповноцінності завжди призводить до комплексу "Бук", – відповіла на марнославну ремарку глави держави-окупанта Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова відповіла на скандальні слова президента Казахстану Касима-Жомарти Токаєва про те, що Росія нібито не анексувала Крим. Журналістка попередила, що Казахстан може спіткати така ж доля.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Володимир Путін
Місце
Україна
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