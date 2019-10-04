Українська журналістка Яніна Соколова в жартівливій формі висловилася про "формулу Штайнмаєра", порівнявши окупований Донбас із героїнщиком, який потрапив у погану компанію.

Про це вона заявила в новому випуску шоу "Вечір з Яніною Соколовою", опублікованому в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Після напису на екрані "Україна погодилася на формулу містера Штайнмаєра" Соколова почала:

"Тобто, містер [вирізано] хоче, щоб Україна перетворилася на матір героїнщика? Синку, бери відак, бери вилки срібні, пенсію мою бери. Я тобі тут у ложечці смачненького розігріла. Впливай на мої рішення і відносини із сусідами..."

Яніна Соколова Скрін відео

Після того, як голос за кадром послав "матір" на три букви, ведуча змінила риторику.

"Тільки так не буде. Мама вже жінка досвідчена: може і ременя дати, і в кут поставити... Але мама все одно тебе любить, Донбасе. Ти просто заплутався і потрапив у компанію до долбо*бів", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова публічно принизила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова через його їдкі висловлювання про привітання ЗСУ "Слава Україні!". Він порівняв його з гаслом гітлерівських нацистів.

Також вона рознесла пропагандиста за нахабну брехню про війну на Донбасі, озвучивши список звірств, які здійснювалися на тимчасово окупованій Росією території Донбасу.

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