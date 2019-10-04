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6 жовтня • оновлено в 18:13
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"Потрапив у компанію до долбо*бів": Соколова їдко висловилася про переговори щодо Донбасу

23.1т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова в жартівливій формі висловилася про "формулу Штайнмаєра", порівнявши окупований Донбас із героїнщиком, який потрапив у погану компанію.

Про це вона заявила в новому випуску шоу "Вечір з Яніною Соколовою", опублікованому в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Після напису на екрані "Україна погодилася на формулу містера Штайнмаєра" Соколова почала:

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"Тобто, містер [вирізано] хоче, щоб Україна перетворилася на матір героїнщика? Синку, бери відак, бери вилки срібні, пенсію мою бери. Я тобі тут у ложечці смачненького розігріла. Впливай на мої рішення і відносини із сусідами..."

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скрін відео

Після того, як голос за кадром послав "матір" на три букви, ведуча змінила риторику.

"Тільки так не буде. Мама вже жінка досвідчена: може і ременя дати, і в кут поставити... Але мама все одно тебе любить, Донбасе. Ти просто заплутався і потрапив у компанію до долбо*бів", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова публічно принизила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова через його їдкі висловлювання про привітання ЗСУ "Слава Україні!". Він порівняв його з гаслом гітлерівських нацистів.

Також вона рознесла пропагандиста за нахабну брехню про війну на Донбасі, озвучивши список звірств, які здійснювалися на тимчасово окупованій Росією території Донбасу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу переговори щодо Донбасу видео
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Ронович Рон
Ронович Рон
Лысая ну какая ты мамка, ты озвирелая мачеха.
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Верстовский Сима
Верстовский Сима
Русская коллаборация во второй мировой войне:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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Громозека Иван
Громозека Иван
Е*анатка она и есть е*анатка!
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