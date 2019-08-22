"Потерпіть трохи!" З'явився важливий сигнал із Росії про обмін політв'язнів

В процес обміну полоненими між Україною і Росією залучено багато структур, тому треба час для його завершення.
Про це в своєму Telegram-каналі заявив головний редактор російської радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, якого після візиту до Києва засікли в компанії прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова.
"Про обмін українських і російських ув'язнених. Це акуратна і довга робота, до якої залучені різні люди і структури. Похапати легко, а ось звільняти непросто. Потерпіть ще трохи", — написав він.
Олексій Венедиктов
Країна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув до України, сподіваючись взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. До цього він привозив йому особистий лист мами одіозного Кирила Вишинського.
У мережі допустили, що Венедиктов може виступати в ролі так званого зв'язкового Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
Також була інформація, що поїздка Венедиктова могла бути спланованою операцією спецслужб Росії.
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