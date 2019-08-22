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"Потерпіть трохи!" З'явився важливий сигнал із Росії про обмін політв'язнів

1.1т Читати матеріал російською

В процес обміну полоненими між Україною і Росією залучено багато структур, тому треба час для його завершення.

Про це в своєму Telegram-каналі заявив головний редактор російської радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов, якого після візиту до Києва засікли в компанії прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова.

"Про обмін українських і російських ув'язнених. Це акуратна і довга робота, до якої залучені різні люди і структури. Похапати легко, а ось звільняти непросто. Потерпіть ще трохи", — написав він.

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Олексій Венедиктов

Олексій Венедиктов

Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Олексій Венедиктов
Місце
Росія
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