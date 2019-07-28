Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Посварилися через хлопця: у Миколаєві трапилася масова бійка

5.4т Читати матеріал російською

У центрі Миколаєва близько 5 ранку 27 липня зчинилася масова бійка, в якій взяли участь і хлопці, і дівчата.

Приводом для конфлікту стало те, що одна з відвідувачок нічного бару приобійняла під час танцю хлопця своєї подруги, пише "Миколаїв 24".

Всі учасники конфлікту були неабияк напідпитку. Розбороняти їх довелося поліції. Причому бійка продовжилася навіть після того, як правоохоронці прибули на місце.

Бійка в Миколаєві

Бійка в Миколаєві

Скріншот

Новини
У Києві біля кафе зчинилася бійка зі стріляниною: відео

Дівчина і хлопець не звернули на це уваги і продовжили завдавати один одному побої. За попередньою інформацією, серйозно ніхто не постраждав.

Як писав OBOZREVATEL, в центрі Києва 25 червня трапилася бійка за участю 15 осіб. Коли їх рознімала поліція, вони спробували напасти на правоохоронців.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Миколаїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
17
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel