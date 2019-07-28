Посварилися через хлопця: у Миколаєві трапилася масова бійка

У центрі Миколаєва близько 5 ранку 27 липня зчинилася масова бійка, в якій взяли участь і хлопці, і дівчата.

Приводом для конфлікту стало те, що одна з відвідувачок нічного бару приобійняла під час танцю хлопця своєї подруги, пише "Миколаїв 24".

Всі учасники конфлікту були неабияк напідпитку. Розбороняти їх довелося поліції. Причому бійка продовжилася навіть після того, як правоохоронці прибули на місце.

Бійка в Миколаєві Скріншот

Дівчина і хлопець не звернули на це уваги і продовжили завдавати один одному побої. За попередньою інформацією, серйозно ніхто не постраждав.

Як писав OBOZREVATEL, в центрі Києва 25 червня трапилася бійка за участю 15 осіб. Коли їх рознімала поліція, вони спробували напасти на правоохоронців.

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